Pokémon Spada e Scudo: disponibile un nuovo trailer

Game Freak ha pubblicato nel corso della giornata di oggi un nuovo trailer per Pokémon Spada e Scudo, disponibile dal prossimo 15 novembre.

Manca ormai sempre meno all’arrivo di Pokémon Spada e Scudo, che saranno disponibili a partire dal prossimo 15 novembre, in esclusiva per Nintendo Switch, e daranno via alla ottava generazione di Pokémon. Tutti i giocatori del mondo appassionati del franchise attendono impazientemente qualsiasi novità sul titolo e sulle nuove meccaniche di gameplay che verranno introdotte.

Nel corso delle ultime ore, in particolare, la stessa The Pokémon Company ha pubblicato un nuovo trailer per Pokémon Spada e Scudo, che passa in rassegna diverse fasi di gameplay del gioco. Il trailer, realizzato da Games Freak e della durata di circa 9 minuti, è purtroppo in lingua giapponese ma mette in mostra alcuni dei nuovi Pokémon di ottava generazione che andranno a popolare l’inedita e ancora inesplorata regione di Galar. Vi lasciamo dunque al trailer in questione, augurandovi come sempre buona visione.

In particolare, all’interno del trailer vengono mostrati Wooloo, Corviknight, Drednaw, Alcremie, Eldegoss e tanti altri, oltre alla versione Galar di Ponyta, che è stata recentemente annunciata nel corso delle scorse settimane.

Vi ricordiamo che Pokémon Spada e Scudo introdurranno numerose novità nella serie a livello di gameplay, come le nuove forme Gigamax dei Pokémon (visibili anche nel trailer di oggi) e gli stadi come terreno di combattimento per scontrarsi con gli allenatori della regione. Non ci rimane dunque che attendere con impazienza l’uscita del gioco, per poter finalmente conoscere anche le evoluzioni dei tre nuovi starter di ottava generazione.