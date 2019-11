Pokémon Spada e Scudo: gli omaggi in regalo

The Pokémon Company ha recentemente annunciato alcuni contenuti che saranno resi disponibili per chi acquista Pokémon Spada e Scudo.

Mancano ormai sempre meno giorni al lancio degli attesissimi Pokémon Spada e Scudo, la cui uscita è prevista per il prossimo 15 novembre, ovviamente in esclusiva per Nintendo Switch. Per celebrare il lancio di Pokémon Spada e Scudo, la compagnia Game Freak in collaborazione con The Pokémon Company rilascerà alcuni omaggi per chi acquisterà il gioco nei primi giorni dal lancio.

Primo tra tutti, sarà possibile ottenere un Meowth capace di evolversi nella forma Gigantamax, con il termine ultimo fissato per il prossimo 15 gennaio 2020. Per i giocatori statunitensi, inoltre, sarà possibile ricevere gratuitamente un outfit per il proprio allenatore alter-ego.

A partire dal 16 novembre e fino al 25 novembre, infatti, i giocatori americani potranno ricevere un codice download che darà accesso all’outfit gratuito per l’allenatore, presso i punti vendita Walmart aderenti. Aspettiamoci ovviamente altri omaggi nel corso delle prossime settimane, che saranno sicuramente dettagliati prossimamente da parte della stessa Game Freak.

Ricordiamo infatti che Pokémon Spada e Scudo saranno i primi capitoli ufficiali della serie ad uscire per la prima volta su console casalinga, e introdurranno l’ottava e inedita generazione di Pokémon. Entrambi i titoli saranno ambientati all’interno della regione di Galar, e offriranno rispettivamente Pokémon esclusivi in base alla versione acquistata dal giocatore. E voi, quale versione acquisterete tra Pokémon Spada Pokémon Scudo? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!