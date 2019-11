Pokémon Spada e Scudo: svelato il Pokédex completo con nomi e creature esclusive di ogni versione

Pokémon Spada e Scudo hanno un Pokémon Regionale e non Nazionale, ma sembra che le creature non mancheranno. Ecco la lista completa.

Pokémon Spada e Scudo è quasi tra noi e, come spesso accade, si è sempre più sommersi da leak e rumor. Ieri, abbiamo scoperto il numero di creature che appariranno nei nuovi capitoli, ma oggi andiamo oltre vedendo la lista completa dei Pokémon presenti del Pokédex della regione di Galar. Inoltre, vengono indicati quali sono i Pokémon esclusivi di ogni versione.

Ovviamente si tratta di un leak e, per quanto credibile, non è in alcun modo ufficiale quindi è possibile che ci siano degli errori o che si tratti di informazioni non aggiornate alla versione commerciale del gioco. Inoltre, anche se è ci sembra ovvio, si tratta di uno spoiler totale sul gioco: se non volete venire a conoscenza di quali siano i Pokémon presenti nel Pokédex di Pokémon Spada e Scudo, dovete fermarvi ora e non continuare a scorrere. Se invece non è un problema, allora proseguite.

Grookey (Nuovo)! Thwackey (Nuovo)! Rillaboom (Nuovo)! Scorbunny (Nuovo)! Raboot (Nuovo)! Cinderace (Nuovo)! Sobble (Nuovo)! Drizzile (Nuovo)! Inteleon (Nuovo)! Blipbug (Nuovo)! Dottler (Nuovo)! Orbeetle (Nuovo)! Caterpie Metapod Butterfree Grubbin Charjabug Vikavolt Hoothoot Noctowl Rookidee (Nuovo)! Corvisquire (Nuovo)! Corviknight (Nuovo)! Skowvet (Nuovo)! Greedunt (Nuovo)! Pidove Tranquill Unfezant Nickit (Nuovo)! Thievul (Nuovo)! Zigzagoon (Forma di Galar) Linoone (Forma di Galar) Obstagoon (Nuovo)! Wooloo (Nuovo)! Dubwool (Nuovo)! Lotad Lombre Ludicolo Seedot Nuzleaf Shiftry Chewtle (Nuovo)! Drednaw (Nuovo)! Purrloin Liepard Yamper (Nuovo)! Boltund (Nuovo)! Bunnelby Diggersby Minccino Cinccino Bounsweet Steenee Tsareena Oddish Gloom Vileplume Bellossom Budew Roselia Roserade Wingull Pelipper Joltik Galvantula Electrike Manectric Vulpix Ninetales Growlithe Arcanine Vanillite Vanillish Vanilluxe Swinub Piloswine Mamoswine Delibird Snorunt Glalie Froslass Baltoy Claydol Mudbray Mudsdale Dwebble Crustle Golett Golurk Munna Musharna Natu Xatu Stufful Bewear Snover Abomasnow Krabby Kingler Wooper Quagsire Corphish Crawdaunt Nincada Ninjask Shedinja Tyrogue Hitmonlee Hitmonchan Hitmontop Pancham Pangoro Klink Klang Klinklang Combee Vespiquen Bronzor Bronzong Ralts Kirlia Gardevoir Gallade Drifloon Drifblim Gossifleur (Nuovo)! Eldegoss (Nuovo)! Cherubi Cherrim Stunky Skuntank Tympole Palpitoad Seismitoad Duskull Dusclops Dusknoir Machop Machoke Machamp Gastly Haunter Gengar Magikarp Gyrados Goldeen Seaking Remoraid Octillery Shellder Cloyster Feebas Milotic Basculin Wishiwashi Pyukumuku Trubbish Garbodor Sizzlipede (Nuovo)! Centiskorch (Nuovo)! Rolycoly (Nuovo)! Carkol (Nuovo)! Coalossal (Nuovo)! Diglett Dugtrio Drilbur Excadrill Roggenrola Boldore Gigalith Timburr Gurdurr Conkeldurr Woobat Swoobat Noibat Noivern Onix Steelix Arrokuda (Nuovo)! Barraskewda (Nuovo)! Meowth (Forma di Galar) Perrserker (Nuovo)! Persian Milcery (Nuovo)! Alcremie (Nuovo)! Cutiefly Ribombee Ferroseed Ferrothorn Pumpkaboo Gourgeist Pichu Pikachu Raichu Eevee Vaporeon Jolteon Flareon Espeon Umbreon Leafeon Glaceon Sylveon Applin (Nuovo)! Flapple (Nuovo)! Appletun (Nuovo)! Espurr Meowstic Swirlix Slurpuff Spritzee Aromatisse Dewpider Araquanid Wynaut Wobbuffet Farfetch’d (Forma di Galar) – Esclusivo Pokémon Spada Sirfetch’d (Nuovo)! – Esclusivo Pokémon Spada Chinchou Lanturn Croagunk Toxicroak Scraggy Scrafty Stunfisk (Forma di Galar) Shuckle Barboach Whiscash Shellos Gastrodon Wimpod Golisopod Binacle Barbaracle Corsola (Forma di Galar) Cursola (Nuovo)! Impidimp (Nuovo)! Morgrem (Nuovo)! Grimmsnarl (Nuovo)! Hatenna (Nuovo)! Hattrem (Nuovo)! Hatterene (Nuovo)! Salandit Salazzle Pawniard Bisharp Thorh Sawk Koffing Weezing (Forma di Galar) Bonsly Sudowoodo Cleffa Clefairy Clefable Togepi Togetic Togekiss Munchlax Snorlax Cottonee Whimsicott Rhyhorn Rhydon Rhyperior Gothita – Esclusivo Pokémon Spada Gothorita – – Esclusivo Pokémon Spada Gothitelle – Esclusivo Pokémon Spada Solosis – Esclusivo Pokémon Scudo Duosion – Esclusivo Pokémon Scudo Reuniclus – Esclusivo Pokémon Scudo Karrablast Escavalier Shelmet Accelgor Elgyem Beheeyem Cubchoo Beartic Rufflet – Esclusivo Pokémon Spada Braviary – Esclusivo Pokémon Spada Vullaby – Esclusivo Pokémon Scudo Mandibuzz – Esclusivo Pokémon Scudo Skorupi Drapion Litwick Lampent Chandelure Inkay Malamar Sneasel Weavile Sableye – Esclusivo Pokémon Scudo Mawile – Esclusivo Pokémon Spada Maractus Sigilyph Riolu Lucario Torkoal Mimikyu Cufant (Nuovo)! Copperajah (Nuovo)! Qwilfish Frillish Jellicent Mareanie Toxapex Cramorant (Nuovo)! Toxel (Nuovo)! Toxtricity (Nuovo)! Silicobra (Nuovo)! Sandaconda (Nuovo)! Hippopotas Hippowdon Durant Heatmor Helioptile Heliolisk Hawlucha Trapinch Vibrava Flygon Axew Fraxure Haxorus Yamask (Forma di Galar) Runerigus (Nuovo)! Cofagrigus (Forma di Galar) Honedge Doublade Aegislash Ponyta (Forma di Galar) – Esclusivo Pokémon Scudo Rapidash (Forma di Galar) – Esclusivo Pokémon Scudo Sinistea (Nuovo)! Polteageist (Nuovo)! Indeedee (Nuovo)! Phantump Trevenant Morelull Shiinotic Oranguru Passimian Morepeko (Nuovo)! Falinks (Nuovo)! Drampa – Esclusivo Pokémon Scudo Turtonator – Esclusivo Pokémon Spada Togedemaru Snom (Nuovo)! Frosmoth (Nuovo)! Clobbopus (Nuovo)! Grapploct (Nuovo)! Pinchurchin (Nuovo)! Mantyke Mantine Wailmer Wailord Bergmite Avalugg Dhelmise Lapras Lunatone Solrock Mime Jr. Mr. Mime (Forma di Galar) Mr. Rime (Nuovo)! Darumaka (Forma di Galar) Darmanitan (Forma di Galar) Stonejourner (Nuovo)! Eiscue (Nuovo)! Duraludon (Nuovo)! Rotom Ditto Dracozolt (Nuovo)! Arctozolt (Nuovo)! Dracovish (Nuovo)! Arctovish (Nuovo)! Charmander Charmeleon Charizard Type: Null Silvally Larvitar – Esclusivo Pokémon Scudo Pupitar – Esclusivo Pokémon Scudo Tyranitar – Esclusivo Pokémon Scudo Deino – Esclusivo Pokémon Spada Zweilous – Esclusivo Pokémon Spada Hydreigon – Esclusivo Pokémon Spada Goomy – Esclusivo Pokémon Scudo Sliggoo – Esclusivo Pokémon Scudo Goodra – Esclusivo Pokémon Scudo Jangmo-o – Esclusivo Pokémon Spada Hakamo-o – Esclusivo Pokémon Spada Kommo-o – Esclusivo Pokémon Spada Dreepy (Nuovo)! Drakloak (Nuovo)! Dragapult (Nuovo)! Zacian (Nuovo)! Zamazenta (Nuovo)! Eternatus (Nuovo)!

