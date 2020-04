Pokémon Spada e Scudo: Raid Dynamx di Pasqua svelato, ecco i dettagli

Pokémon Spada e Scudo è ormai negli scaffali di tutti i negozi di videogiochi ormai da diverso tempo e, nonostante i suoi alti e bassi, è riuscito a far divertire migliaia e migliaia di giocatori in tutto il mondo. Una delle peculiarità del nuovo titolo targato Nintendo è senz’altro l’aggiunta del “Dynamax“, un potente aggeggio che permette di “ingigantire” i nostri Pokémon sfruttando la loro potenza durante le battaglie. Come ben sapranno tutti gli utenti, nelle Terre Selvagge è possibile catturare una serie di creaturine durante dei Raid specifici, un po’ come accade con la sua controparte mobile: Pokémon Go. Gli sviluppatori sanno che il fulcro del gioco è proprio questo e, in attesa dei due corposi DLC in arrivo quest’anno, hanno deciso di aggiornare i due titoli offrendo la possibilità a tutti di poter catturare dei mostriciattoli inediti per un tempo limitato.

Da quest’oggi fino al 16 aprile Pokémon Spada e Scudo ospiterà un evento a tema pasquale che si baserà sulle uova Pokèmon e quindi avremo più possibilità di sfidare delle baby creaturine. Questi includeranno ad esempio Togepi, Riolu, Cleffa, Pichu e Munchlax che aspetteranno voi ed i vostri amici in temibili Raid Dynamax.

Serebii Update: A special Easter Max Raid Battle Event has begun in Pokémon Sword & Shield. Runs until April 16th 2020. We're currently compiling details @ https://t.co/gDbXkIa6cr pic.twitter.com/k1S9JLQW0c — Serebii.net (@SerebiiNet) April 10, 2020

Purtroppo gli sviluppatori non hanno concesso altre informazioni a riguardo, ma presumiamo che siano disponibili tutti i baby Pokémon. Inoltre non ci è dato sapere se verrà incrementata la percentuale per trovarli Shiny, con molta probabilità in questi giorni il team di sviluppo svelerà qualcosa a riguardo. The Pokémon Company ha infine dichiarato che farà dei controlli costanti e bannerà tutti i giocatori che decideranno di disconnettersi volontariamente dalle partite online, testimoniando ancora una volta quanto il team ci tenga ad offrire agli utenti onesti una esperienza di gioco sempre migliore.

Cosa ne pensate di questa notizia? Parteciperete con i vostri amici a questo evento a tema? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine ricordandovi che le due espansioni verranno rilasciate questa estate e questo inverno.