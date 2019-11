Pokémon Spada e Scudo: è record di vendite anche in Italia

Pokémon Spada e Scudo stanno facendo segnalare record di vendite in tutto il mondo ed il successo commerciale della nuova generazione Pokémon sembra non accennare ad arrestarsi. La polemica del PokéDex regionale incompleto non sembra star fermando gli appassionati delle creature collezionabili di Game Freak, e adesso il nuovo gioco Pokémon è riuscito a guadagnare il record di vendite anche nella nostra penisola.

Il gioco ha da poco raggiunto e superato le oltre 6 milioni di copie vendute, e i numeri raggiunti nell’arco del primo fine settimana hanno permesso a Pokémon Spada e Scudo di diventare i giochi più venduti al lancio su Nintendo Switch in Italia.

Dall’uscita dei giochi di prima generazione, il gioco di ruolo con le creature collezionabili ha raggiunto un totale di 241 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Pokémon Spada e Scudo portano i giocatori nella nuova regione di Galar, dove dovranno imbarcarsi in questa nuova avventura all’insegna della scoperta e della competizione.

Una delle più grandi novità dell’ottava generazione Pokémon sono i Radi Dynamax, un tipo di battaglia che permetterà ai diversi allenatori di unire le forze per sconfiggere e poi catturare versioni giganti dei Pokémon. Avete acquistato Pokémon Spada e Scudo? Cosa ve ne pare dei nuovi titoli Pokémon? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.