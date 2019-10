Pokemon Spada e Scudo: rivelato il ritorno di un pokemon in una nuova versione

Ponyta tornerà in Pokemon Spada e Pokemon Scudo in una particolare ed inedita versione propria della nuova regione di Galar.

Dopo l’annuncio dello scorso mese si è finalmente tenuta la tanto attesa live di ben 24 ore dedicate ai promettenti Pokemon Spada e Pokemon Scudo. Tale evento prometteva di mostrare qualche nuova creatura presente nei due titoli ed, effettivamente, così è stato.

A onor del vero la live non ha mostrato praticamente nulla se non alla fine, quando due Ponyta hanno fatto la loro comparsa sullo schermo in una veste completamente inedita. Niente criniera infiammata né altro: le simpatiche versioni di Galar presentano infatti un aspetto decisamente più amichevole e ricordano da vicino i personaggi di My Little Pony. Potete dare un’occhiata accurata al nuovo Ponyta nello screen direttamente qui sotto.

Uno dei Ponyta mostrati durante la live, inoltre, sembra all’apparenza senza coda e non è chiaro se si tratti di un errore o se invece è dovuto a qualche altra motivazione. Nessuna apparizione invece per Rapidash, l’evoluzione del pokemon, che si è limitato a presenziare in tale evento con un semplice effetto sonoro.

Vi ricordiamo che non ci sarà da attendere poi molto per mettere le mani sui due attesi titoli: Pokémon Spada e Scudo saranno infatti disponibili a partire dal 15 novembre 2019, ovviamente su Nintendo Switch.

Che ne pensate di questa notizia, vi piace questa nuova particolare ed inedita versione di Ponyta propria della regione di Galar? Avete già prenotato Pokemon Spada e Pokemon Scudo o state prima attendendo di saperne di più? Fateci sapere che ne pensate di questi nuovi titoli direttamente nei commenti!