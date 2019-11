Pokémon Spada e Scudo: è un successo di vendite, le critiche non hanno influito

Una settimana fa è stato rilasciato Pokémon Spada e Scudo, nuova coppia di capitoli dedicati ai mostriciattoli tascabili di Game Freak. Come tutti sanno, gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da molteplici critiche nei confronti di questi due giochi. I fan non hanno apprezzato molte scelte degli sviluppatori e, prima ancora di poter vedere il gioco completo, hanno giudicato il titolo negativamente. Be’, non ha molta importanza perché in una sola settimana i due giochi hanno venduto sei milioni di copie.

Ben due milioni di queste sono state piazzate nel solo Giappone, un risultato notevole, ma forse scontato visto quanto la saga è amata. Bisogna inoltre notare che sei milioni di unità vendute fanno diventare Pokémon Spada e Scudo (considerandoli un singolo titolo) il gioco venduto più rapidamente di sempre su Nintendo Switch e il gioco con la miglior prima settimana su Switch.

Possiamo quindi concludere che le critiche non sono in alcun modo riuscite a scalfire i risultati commerciali dell’opera di Game Freak. Come spesso accade, le lamentele erano più rumorose che numerose o, forse, anche chi ha attaccato Pokémon Spada e Scudo ha, infine, acquistato il gioco.

Tutto ciò che interessa agli sviluppatori e a Nintendo, per ora, è che le vendite siano alte. Ricordiamoci inoltre che ci stiamo avvicinando al Natale, periodo di grandi vendite: di certo il numero totale di copie è destinato a salire ancora e ancora. Riuscirà ad arrivare a dieci milioni entro la fine dell’anno? Voi cosa ne pensate?

Vi ricordiamo infine che potete leggere la nostra recensione, nella quale abbiamo lodato il lavoro degli sviluppatori assegnando un 9 su 10.