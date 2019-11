Pokémon Spada e Scudo: il trailer finale mostra un nuovo Pokémon

Il canale giapponese Pokèmon ha pubblicato il trailer finale di Pokémon Spada e Scudo che mostra due nuovi Pokémon che non erano ancora mai apparsi.

Mancano ormai pochissimi giorni al rilascio di Pokemon Spada e Scudo e negli scorsi minuti è stato pubblicato a sorpresa il trailer finale sul canale ufficiale giapponese di Pokémon. Il trailer mostra molte delle nuove meccaniche già presentate nei mesi scorsi, ma c’è spazio anche per delle novità, come un paio di Pokémon nuovi ancora mai apparsi.

I nuovi Pokémon vengono mostrati proprio all’interno del nuovo trailer dalla durata di due minuti e, sebbene non abbiamo ancora ricevuto il nome ufficialmente dei due Pokémon, possiamo ipotizzare che si tratta proprio dei due dei mostriciattoli tascabili che sono stati rivelati all’interno dei leak rilasciati negli scorsi giorni.

Il primo Pokémon sembra essere di tipo spettrale, mentre il secondo sembra essere la forma Galar di Mr. Mime. Nel trailer finale inoltre, possiamo dare anche un ulteriore occhiata alle Terre Selvagge, e ai vari capi palestra riuniti all’interno di un unico stadio. Spada e Scudo continueranno la tradizione iniziata in Sole e Luna di aggiungere “varianti regionali” delle specie di Pokémon delle precedenti generazioni. Queste varianti sono dovute agli habitat unici delle singole regioni che di conseguenza vanno a cambiare aspetto e tipologia del Pokèmon in questione.

Non sappiamo ancora con certezza quali siano i nomi e i dettagli di questi nuovi Pokémon mostrati all’interno del nuovo final trailer, ma basterà sicuramente aspettare fino a venerdì, quando Pokémon Spada e Scudo usciranno in contemporanea in tutto il mondo. Avete visto il nuovo trailer? Diteci cosa ve ne pare nella sezione dedicata ai commenti.