Pokémon Spada e Scudo: anonimo chiede a Trump di bandire il gioco con una petizione

Pokémon Spada e Scudo sono di nuovo al centro dell'attenzione a causa di una petizione che chiede a Trump di bandire il gioco.

Fra due giorni potremo finalmente giocare con Pokémon Spada e Scudo, i nuovi capitolo della serie dedicata ai mostriciattoli tascabili creata da Game Freak. Molti fan sono eccitati dall’idea di lanciarsi in una nuova avventura Pokémon, mentre altri non posso trattenere il proprio disappunto per alcune decisioni prese dagli sviluppatori. L’atmosfera attorno al gioco non è quindi delle migliori, ma non credevamo che qualcuno arrivasse a tanto.

Di cosa parliamo? Un anonimo, che si firma semplicemente come C.R., ha aperto una petizione presso il sito della Casa Bianca, appellandosi direttamente al Presidente Trump e al Congresso chiedendo di bandire Pokémon Spada e Scudo.

Ecco il testo completo, in traduzione, della petizione: “Noi, popolo degli Stati Uniti d’America, ricerchiamo prodotti e contenuti d’intrattenimento di qualità. Noi, popolo degli Stati Uniti, vogliamo il meglio per i nostri bambini. Noi, popolo degli Stati Uniti, vogliamo che ci sia il meglio nei nostri negozi. Presidente Trump e Congresso, il più recente gioco Pokémon di Game Freak e Nintendo sta impattando negativamente sul mercato in seguito a decisioni discutibili. Noi crediamo che se le vendite dei giochi dovessero essere bloccate, ciò farà risvegliare Game Freak e riotterremo la qualità attesa. Segnerebbero un pessimo standard per il mercato se dovessero venir venduti. Noi, sia in qualità di fan di Pokémon che in qualità di cittadini americani, crediamo che ciò violi i nostri diritti di mercato e abbiamo bisogno che si agisca a riguardo.”

La nostra speranza è che sia una specie di scherzo e che non ci sia alcuna serietà da parte della persona che ha scritto questa petizione, ma oggigiorno è facile essere sorpresi dalle persone e dai loro comportamenti, quindi non possiamo giurare che sia tutta una parodia delle recenti critiche rivolte al gioco. Detto ciò, non crediamo che queste parole possano avere un qualsiasi tipo di impatto. Voi cosa ne pensate?