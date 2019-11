Pokémon Spada e Scudo, ecco un vantaggio unico per chi giocherà nel primo periodo

Pokémon Spada e Scudo saranno presto disponibili e ora Game Freak e Nintendo svelano un vantaggio unico per chi giocherà fin dal primo giorno.

Fra un paio di giorni potremo finalmente mettere le mani su Pokémon Spada e Scudo, i nuovi capitoli della serie creata da Game Freak. Questi nuovi giochi segnano l’arrivo della prima vera nuova generazione Pokémon su Nintendo Switch, oltre all’introduzione di una nuova regione, Galar. Ci sono ovviamente molte novità, come ad esempio la presenza di una regione selvaggia molto più aperta rispetto a quello che i fan sono abituati e nella quale potremo affrontare dei Raid in cooperativa.

Proprio riguardo a quest’ultima feature, Nintendo e Game Freak hanno annunciato che chi giocherà tra il 15 novembre e l’inizio di gennaio 2020 avrà accesso a un bonus unico. Durante un Raid Dynamax, nel quale di norma quattro allenatori possono affrontare un Pokémon Dynamax selvatico, ci saranno alte probabilità di incontrare un Butterfree Gigamax. Ricordiamo che solo alcune creature possono gigamaxizzarsi, quindi si tratta di un bonus notevole.

Game Freak aggiunge che non incontreremo solo Butterfree Gigamax durante i Raid, ma avremo la possibilità di trovare anche altre versioni gigamaxizzate, come ad esempio Dreadnaw e Corviknight. Ci sono inoltre altri Pokémon che potremo trovare con una frequenza superiore a quella normale, ma per ora gli sviluppatori non hanno voluto indicare quali.

Vi ricordiamo che Pokémon Spada e Scudo saranno disponibili a partire dal 15 novembre 2019 in esclusiva Nintendo Switch. Inoltre, è stato rilasciato un modello, dedicato ai due Pokémon leggendari, di Nintendo Switch Lite. Diteci, giocherete con questo capitolo, oppure le mancanze tanto criticate dal pubblico sono anche poi voi un problema insormontabile? Cosa ne pensate della presenza di un solo Pokédex Regionale?