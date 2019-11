Pokémon Spada e Scudo: ottime vendite in Giappone

Con l’avvento di Nintendo Switch, la compagnia di Kyoto sta passando senz’ombra di dubbio un momento florido in termini di vendite e successo commerciale. Questo è garantito soprattutto dalla natura ibrida della console stessa e dalla qualità dei titoli first party. Titoli del calibro di The Legend of Zelda: Breath of The Wild, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate (candidato ai The Game Awards 2019, tra le altre cose), Luigi’s Mansion 3 e, ultimo ma di certo non per importanza, Pokémon Spada e Scudo.

Per la prima volta un titolo della serie ufficiale di Game Freak è infatti uscito su console casalinga, lasciando in disparte l’ormai defunto Nintendo 3DS, e introducendo finalmente l’ottava generazione di Pokémon all’interno dell’inedita regione di Galar.

Proprio dal Giappone arrivano notizie confortanti in merito: Pokémon Spada e Scudo avrebbero infatti venduto, nel corso di questi giorni, 1.36 milioni di copie, spodestando addirittura Death Stranding, l’ultima fatica di Hideo Kojima, uscito appena una settimana prima.

Il titolo avrebbe così permesso, tra le altre cose, di spingere le vendite della stessa Nintendo Switch, che ha raggiunto le 180’000 unità, contro le 8094 della diretta concorrente PlayStation 4. E voi, quale versione avete scelto tra Pokémon Spada e Scudo? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!