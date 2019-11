Pokémon Spada e Scudo: le vendite superano Let’s Go

Novembre è stato senz’ombra di dubbio un mese importante per il franchise dei Pokémon: oltre ai continui aggiornamenti del titolo mobile Pokémon GO infatti (iniziati questo mese e che continueranno fino ai primi giorni di dicembre), finalmente lo scorso 15 novembere Game Freak ha reso disponibile in tutto il mondo Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ovviamente in esclusiva per Nintendo Switch.

Sin dal suo esordio, il titolo ha regisrato vendite strabilianti, scalando continuamente le classifiche di vendita dei mercati di tutto il mondo. Durante la giornata di oggi, in particolare, è stato annunciato che in Giappone Pokémon Spada e Scudo, a soli 10 giorni dal loro esordio, hanno già superato le vendite totali di Pokémon Let’s Go Eevee e Pikachu, remake della prima generazione, usciti l’anno scorso sempre su Nintendo Switch.

I recenti titoli di Game Freak avrebbero totalizzato infatti 1,740,084 copie vendute nella terra del Sol Levante, contro le 1,661,155 copie vendute di Pokémon Let’s Go Eevee e Pokémon Let’s Go Pikachu. Ricordiamo tra le altre cose che, a livello mondiale, Pokémon Spada e Scudo hanno già totalizzato la strabiliante cifra di 6 milioni di copie vendute a solo una settimana dal lancio, arrivando in cima anche alle classifiche di vendita italiane.

E voi, state giocando a Pokémon Spada e Scudo? Quale versione avete scelto? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!