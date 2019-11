Pokemon Spada e Scudo: svelati i primi 70 minuti con un video gameplay

Pokemon Spada e Scudo si mostrano nei primi 70 minuti di gioco tramite un video gameplay. Ecco tutti i dettagli sull'inizio della nostra avventura.

Domani è un gran giorno per tutti i videogiocatori, finalmente sarà rilasciato il primo “vero nuovo” gioco di Pokemon per Nintendo Switch. Per quanto Let’s Go abbiamo avuto i propri pregi, infatti, Pokemon Spada e Scudo ci permetteranno di esplorare una nuova regione e catturare varie nuove creature. Questa avventura porterà con sé vari novità, introdotto fin dal primo minuto di gioco.

Parlando proprio di minuti di gioco, è da poco stato rilasciato un video, realizzato dal canale YouTube Contra Network, che svela i primi 70 minuti di Pokemon Spada e Scudo. Le fasi iniziali, in termini generali, sono strutturate come ci si aspetterebbe: creazione del personaggio (che ricordiamo sarà personalizzabile di più rispetto al passato), l’incontro con l’amichevole rivale e la scelta del proprio starter.

Nella fase finale è possibile anche vedere un Raid, novità di Pokemon Spada e Scudo. Insieme ad altri tre allenatori dovremo fronteggiare una creatura formato gigante con lo scopo di ottenere vari premi e catturarla. Il gioco propone anche una Area Selvaggia, il primo vero tentativo della serie in campo open world.

Pokemon Spada e Scudo saranno disponibili a partire dal 15 novembre 2019 su Nintendo Switch. Inoltre, i giocatori che si avventureranno per Galar entro l’inizio di gennaio avranno più possibilità di ottenere versioni Gigamax di certi Pokémon. Vi ricordiamo anche che Nintendo ha rilasciato una versione speciale di Nintendo Switch Lite, la versione portatile della console ibrida, a tema Pokemon Spada e Scudo. Diteci, cosa ne pensate dei primi minuti di gioco? Vi convincono?