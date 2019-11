Pokémon Spada e Scudo: un giocatore ha finito il gioco usando un solo Wooloo

Il lancio di Pokémon Spada e Scudo è avvenuto solamente lo scorso venerdì, e finalmente gli appassionati delle creature collezionabili di Game Freak hanno potuto iniziare la nuovo avventura nella regione di Galar. Qualcuno però, a quanto pare, è già riuscito a completare un’impresa sicuramente curiosa; riuscire a finire il gioco usando solamente un Pokémon; Wooloo, il Pokémon pecora già entrato nel cuore di molti degli appassionati.

L’autore delle gesta, tale TheyTellMeItRained, si è palesato tramite un post su Reddit dove ha confessato che la parte più difficile del viaggio è stata affrontare le battaglie in doppio che si svolgono nell’ottava palestra con Raihan. Per ovviare al “problema” delle battaglie in doppio, è stato scelto di affiancare a Wooloo un Magikarp che poteva usare solo la mossa Splash.

Un altro problema che è emerso durante l’avventura è stata la dura lotta contro l’Obstagoon di Pier a causa della mossa Sbarramento, che protegge il Pokémon da tutti gli attacchi e abbassa la difesa dell’attaccante, lasciando così di fatto Wooloo aperto a ricevere gravi danni. TheyTellMeItRained ha ammesso di essere riuscito a uscire da questa situazione con un pò di fortuna nell’utilizzare la mossa Doppio Calcio trovando un paio di colpi critici che gli hanno permesso di portare a casa la vittoria.

Se volete scoprire di più su Pokémon Spada e Scudo potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo. State giocando ai nuovi titoli di ottava generazione Pokémon? Cosa pensate dell’impresa di TheyTellMeItRained? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.