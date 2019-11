Pokémon Spada e Star Wars Jedi sono in cima alla classifica italiana dei più venduti

Novembre è stato un mese denso di uscite: Death Stranding, Need for Speed Heat e, parlando dei titoli più recenti, Pokémon Spada, Pokémon Scudo e Star Wars Jedi Fallen Order. Questi ultimi tre giochi hanno colpito il pubblico, anche se in entrambi i casi c’è stata qualche piccola rimostranza, sopratutto se parliamo delle creature di Game Freak. Ciò ha limitato le vendite? No, assolutamente no.

Possiamo infatti vedere qui sotto la classifica dei giochi più venduti in Italia per la settimana 46 del 2019:

Pokémon Spada Pokémon Scudo Star Wars Jedi Fallen Order Call of Duty Modern Warfare FIFA 20 Death Stranding Luigi’s Mansion 3 Pokémon Spada e Scudo Dual Pack Need for Speed Heat MediEvil

Come potete vedere dalla classifica, nelle prime due posizioni troviamo Pokémon Spada e Pokémon Scudo. I giochi di Game Freak hanno riscosso un notevole successo a livello mondiale, a dispetto delle rumorose ma poco efficaci critiche fatte dalla community. Bisogna inoltre notare che in ottava posizione è presente anche la versione Dual Pack dei due giochi, la quale fa salire ulteriormente il numero totale di copie vendute.

In terza posizione abbiamo invece Star Wars Jedi Fallen Order: la nuova avventura d’azione di Respawn Entertainment ha convinto il nostro Yuri Polverino, come ci ha spiegato nella recensione. Death Stranding, invece, continua a difendersi bene anche dopo una settimana dall’uscita. Ovviamente, inoltre, non mancano membri fissi delle classifiche di vendita come FIFA 20 e Call of Duty Modern Warfare. In decima posizione troviamo MediEvil, un titolo con alti e bassi ma che ha saputo attirare a sé un po’ di pubblico, probabilmente anche grazie all’effetto nostalgia. Diteci, dei titoli presenti in classifica, quali avete acquistato?