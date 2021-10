Pokémon: un nuovo gioco svelato per errore

Nel corso dei prossimi mesi arriveranno due nuovi giochi dei Pokémon. Uno è un remake di un titolo molto amato su DS, l’altro invece la primissima opera originale del franchise. Nonostante tutte queste novità, nel corso dei prossimi mesi potrebbe essere svelato un ulteriore titolo del brand. L’indiscrezione non proviene però da un insider, ma da un curriculum su LinkedIn.

Come riportato online, infatti, il profilo di un dipendete di The Pokémon Company è stato aggiornato. Le posizioni del dipendente, di cui non sono stati ovviamente fornite le generalità, riporta lavori di diverso genere nel campo del brand, tra cui la TV dei pocket monster e il gioco di carte. E l’ultimo aggiornamento è abbastanza chiaro: “supervisionare lo sviluppo interno di un gioco del franchise ancora non annunciato”, si legge nel profilo del social network dedicato ai professionisti che cercano occupazioni in diversi campi.

Allo stato attuale è difficile definire quale gioco dei Pokémon sia in lavorazione. Difficilmente però si tratta di un errore: il dipendente è infatti un Senior Director della società che continua a lavorare nella società che si occupa di gestire il franchise. È dunque esclusa la possibilità che si tratti di Leggende Arceus, considerato che il profilo è stato aggiornato di recente.

Quali siano i prossimi progetti in cantiere da parte di The Pokémon Company non ci è dato saperlo. Dopo la pubblicazione di Leggende Arceus, però, non è escluso ovviamente che i giocatori non possano ritrovarsi tra le mani un capitolo decisamente più tradizionale, ovvero un classico gioco di ruolo con scontri a turni. Anche se, visti i numerosi spin-off, non è da escludersi qualche ulteriore novità in merito o qualche comparsa su Mobile. D’altrone i pocket monster hanno invaso praticamente ogni console targata Nintendo e il futuro può riservare davvero tantissime opzioni, molto diverse tra di loro.