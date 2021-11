Pokémon Unite | Pokémon migliori e migliori build

Pokémon Unite è un MOBA uscito recentemente per Nintendo Switch e telefoni cellulari e porta con sé un cast ridotto ma agguerritissimo di Pokémon tutti diversi tra loro, con le loro abilità e capacità esclusive. Scopriamo insieme quali sono i migliori pokémon di Pokémon Unite e quali sono le migliori build con cui primeggiare all’interno delle varie modalità del titolo e gli oggetti migliori da equipaggiare.

Per ogni categoria di Pokémon analizzeremo una tier list e descriveremo la build migliore per tutti i pokémon dei primi due gradi.

Migliori Pokémon di tipo Tuttofare

In Pokémon Unite i pokémon tuttofare sono creature con un grande equilibrio tra attacco, difesa e velocità. La combinazione di queste caratteristiche li rende combattenti su cui è possibile contare, che si rivelano sempre utili in battaglia.

Lucario

Abilità : Quick Attack, Extreme Speed, Bone Rush, Aura Cannon

: Quick Attack, Extreme Speed, Bone Rush, Aura Cannon Oggetti da equipaggiare : Muscle Band, Attack Weight, Float Stone

: Muscle Band, Attack Weight, Float Stone Oggetto attivabile: Eject Button

Machamp

Abilità : Bulk Up, Cross Chop, Subsmission, Barrage Blow

: Bulk Up, Cross Chop, Subsmission, Barrage Blow Oggetti da equipaggiare : Muscle Band, Attack Weight, Leftovers

: Muscle Band, Attack Weight, Leftovers Oggetto attivabile: Eject Button

Garchomp

Abilità : Bulldoze, Dragon Rush, Dragon Claw, Livid Outrage

: Bulldoze, Dragon Rush, Dragon Claw, Livid Outrage Oggetti da equipaggiare : Muscle Band, Attack Weight, Float Stone

: Muscle Band, Attack Weight, Float Stone Oggetto attivabile: X Attack

Charizard

Abilità : Flame Burst, Fire Punch, Flare Blitz, Seismic Slam

: Flame Burst, Fire Punch, Flare Blitz, Seismic Slam Oggetti da equipaggiare : Scope Lens, Muscle Band, Float Stone

: Scope Lens, Muscle Band, Float Stone Oggetto attivabile: Eject Button

Migliori Pokèmon di tipo Attaccante

Nonostante una resistenza non eccelsa i pokémon attaccanti in Unite sono incredibilmente importanti poiché hanno la capacità di infliggere grandi quantità di danni agli avversari, sia combattendo a distanza che da distanze ravvicinate. Inoltre, questi pokémon hanno il compito di infliggere il maggior numero di danni anche nel minor tempo possibile alla squadra avversaria. Vediamo quali sono.

Cramorant

Abilità : Whirpool, Dive, Air Slash, Gatling Gulp Missile

: Whirpool, Dive, Air Slash, Gatling Gulp Missile Oggetti da equipaggiare : Shell Bell, Buddy Barrier, Sp. Atk Specs,

: Shell Bell, Buddy Barrier, Sp. Atk Specs, Oggetto attivabile: Eject Button

Pikachu

Abilità : Thundershock, Electro ball, Thunderbolt, Thunderstorm

: Thundershock, Electro ball, Thunderbolt, Thunderstorm Oggetti da equipaggiare : Energy Amplifier, Wise Glasses, Sp. Atk Specs

: Energy Amplifier, Wise Glasses, Sp. Atk Specs Oggetto attivabile: Eject Button

Sylveon

Abilità : Baby-Doll Eyes, Mystical Fire, Draining Kiss, Fairy Frolic

: Baby-Doll Eyes, Mystical Fire, Draining Kiss, Fairy Frolic Oggetti da equipaggiare : Sp. Atk Specs, Focus Band, Buddy Barrier

: Sp. Atk Specs, Focus Band, Buddy Barrier Oggetto attivabile: Eject Button

Alolan Ninetales

Abilità : Powder Snow, Avalanche, Blizzard, Snow Globe

: Powder Snow, Avalanche, Blizzard, Snow Globe Oggetti da equipaggiare : Scope Lens, Muscle Band, Float Stone

: Scope Lens, Muscle Band, Float Stone Oggetto attivabile: Eject Button

Cinderace

Abilità : Ember, Blaze Kick, Faint, Blazing Bicycle Kick

: Ember, Blaze Kick, Faint, Blazing Bicycle Kick Oggetti da equipaggiare : Scope Lens, Muscle Band, Float Stone

: Scope Lens, Muscle Band, Float Stone Oggetto attivabile: Eject Button

Greninja

Abilità : Bubble, Surf, Smokescreen, Waterburst Shuriken

: Bubble, Surf, Smokescreen, Waterburst Shuriken Oggetti da equipaggiare : Shell Bell, Muscle band Float Stone

: Shell Bell, Muscle band Float Stone Oggetto attivabile: Eject Button

Gardevoir

Abilità : Confusion, Future Sight, Moonblast, Fairy Singularity

: Confusion, Future Sight, Moonblast, Fairy Singularity Oggetti da equipaggiare : Choice Specs, Wise Glasses, Energy Amplifier,

: Choice Specs, Wise Glasses, Energy Amplifier, Oggetto attivabile: Eject Button

Venosaur

Abilità : Razor Leaf, Solar Beam, Giga Drain, Verdant Anger

: Razor Leaf, Solar Beam, Giga Drain, Verdant Anger Oggetti da equipaggiare : Shell Bell, Sp. Atk Specs,Energy Amplifier

: Shell Bell, Sp. Atk Specs,Energy Amplifier Oggetto attivabile: X Attack

Migliori Pokèmon di tipo Difensore

Il ruolo dei Pokémon difensore in Unite è molto semplice: crowd control. I pokémon di questa categoria hanno il difficile compito di tenere il campo di battaglia controllabile per i pokémon più offensivi attraverso abilità di grado di praticare zoning o di difendere altre creature.

Blastoise

Abilità : Water Gun, Water Sprout, Rapid Spin, Hydro Typhoon

: Water Gun, Water Sprout, Rapid Spin, Hydro Typhoon Oggetti da equipaggiare : Buddy Barrier, Muscle Band, Wise Glasses

: Buddy Barrier, Muscle Band, Wise Glasses Oggetto attivabile: Eject Button

Snorlax

Abilità : Tackle, Heavy Slam, Block, Power Nap

: Tackle, Heavy Slam, Block, Power Nap Oggetti da equipaggiare : Leftovers, Rocky Helmet, Assault Vest

: Leftovers, Rocky Helmet, Assault Vest Oggetto attivabile: Eject Button

Greedent

Abilità : Tackle, Stuff Cheeks, Belch, Berry Belly Flop

: Tackle, Stuff Cheeks, Belch, Berry Belly Flop Oggetti da equipaggiare : Focus Band, Buddy Barrier, Rocky Helmet

: Focus Band, Buddy Barrier, Rocky Helmet Oggetto attivabile: Eject Button

Mamoswine

Abilità : Ice Shard, Ice Fang, Earthquake, Mammoth Mash

: Ice Shard, Ice Fang, Earthquake, Mammoth Mash Oggetti da equipaggiare : Buddy Barrier, Score Shield, Assault Vest

: Buddy Barrier, Score Shield, Assault Vest Oggetto attivabile: Eject Button

Crustle

Abilità : Fury Cutter, Shell Smash, X Scissors, Rubble Rousers

: Fury Cutter, Shell Smash, X Scissors, Rubble Rousers Oggetti da equipaggiare : Leftovers, Assault Vest, Float Stone

: Leftovers, Assault Vest, Float Stone Oggetto attivabile: Potion

Slowbro

Abilità : Water gun, Surf, Amnesia, Slowbeam

: Water gun, Surf, Amnesia, Slowbeam Oggetti da equipaggiare : Shell Bell, Sp. Atk Specs, Wise Glasses

: Shell Bell, Sp. Atk Specs, Wise Glasses Oggetto attivabile: X Attack

Migliori Pokèmon di tipo Velocisti

Che succede se mescoli grandissima velocità, grandi abilità di movimento ed alto potenziale offensivo? Che ad uscire fuori è un pokémon velocista, vero e proprio glass cannon di Pokémon Unite. Ecco quali sono i migliori e quali sono gli oggetti per renderli ancora più veloci.

Zeraora

Abilità : Slash, Volt Switch, Discharge, Plasma Gale

: Slash, Volt Switch, Discharge, Plasma Gale Oggetti da equipaggiare : Muscle Band, Float Stone, Energy Amplifier

: Muscle Band, Float Stone, Energy Amplifier Oggetto attivabile: Fluffy Tail

Absol

Abilità : Feint, Pursuit, Psycho Cut, Midnight Slash

: Feint, Pursuit, Psycho Cut, Midnight Slash Oggetti da equipaggiare : Scope Lens, Attack Weight, Float Stone

: Scope Lens, Attack Weight, Float Stone Oggetto attivabile: Eject Button

Talonflame

Abilità : Acrobatics, Aerial Ace, Brave Bird, Flame Sweep

: Acrobatics, Aerial Ace, Brave Bird, Flame Sweep Oggetti da equipaggiare : Scope Lens, Attack Weight, Float Stone

: Scope Lens, Attack Weight, Float Stone Oggetto attivabile: Eject Button

Gengar

Abilità : Will o Wisp, Shadow Ball, Dream Eater, Phantom Ambush

: Will o Wisp, Shadow Ball, Dream Eater, Phantom Ambush Oggetti da equipaggiare : Shell Bell, Sp. Atk Specs, Wise Glasses

: Shell Bell, Sp. Atk Specs, Wise Glasses Oggetto attivabile: Eject Button

Migliori Pokèmon di tipo Supporto

I Pokémon supporto in Pokémon Unite hanno la capacità di curare gli alleati e attaccare gli avversari infliggendo loro status alterati; in questo modo un pokèmon di supporto è in grado di semplificare il lavoro degli altri pokémon, andando ad indebolire la squadra avversaria e migliorando la condizioni dei compagni.

Blissey

Abilità : Pund, Soft Boiled, Egg Bomb, Bliss Assistance

: Pund, Soft Boiled, Egg Bomb, Bliss Assistance Oggetti da equipaggiare : Muscle Band, Buddy Barrier, Float Stone

: Muscle Band, Buddy Barrier, Float Stone Oggetto attivabile: Eject Button

Wigglytuff

Abilità : Pound, Sing, Dazzling Gleam, Starlight Recital

: Pound, Sing, Dazzling Gleam, Starlight Recital Oggetti da equipaggiare : Shell Bell, Energy Amplifier, Float Stone

: Shell Bell, Energy Amplifier, Float Stone Oggetto attivabile: Eject Button

Mr. Mime

Abilità : Fake Out, Confusion, Barrier, Show Time

: Fake Out, Confusion, Barrier, Show Time Oggetti da equipaggiare : Focus Buddy, Assault Vest, Buddy Barrier

: Focus Buddy, Assault Vest, Buddy Barrier Oggetto attivabile: Eject Button

Eldegoss

Abilità : Leafage, Pollen Puff, Cotton Guard, Cotton Cloud Crash

: Leafage, Pollen Puff, Cotton Guard, Cotton Cloud Crash Oggetti da equipaggiare : Exp Share, Shell bell, Buddy Barrier

: Exp Share, Shell bell, Buddy Barrier Oggetto attivabile: Potion