Pokimane dona un ingente somma di denaro per una borsa di studio sul gaming

Imane “Pokimane” Anys, è la streamer del momento. Le sue dirette su Twitch sono tra le più seguite sulla piattaforma di streaming e la community della ragazza cresce esponenzialmente di mese in mese. Tutta questa popolarità per la streamer non è sempre positiva, a volte i suoi fan si prendono alcune libertà di troppo come successo recentemente, ma la ragazza è molto apprezzata anche e soprattutto per i suoi modi di fare sempre molto equilibrati.

Recentemente Pokimane ha donato 50.000 dollari all’Università della California, per finanziare una borsa di studio sugli Esport e sul gaming. La donazione garantisce a uno studente un premio annuo che va dai 2.000 e i 2.500 dollari. L’Università della California ha dichiarato che questa è la prima borsa di studio nella storia dedicata al gaming.

Pokimane ha voluto prontamente dichiarare ciò che segue: “Sono lieta di poter condividere la mia esperienza professionale, e spero che possa aiutare gli altri ragazzi nel proprio percorso. Sono anche particolarmente felice di sostenere il programma eSport dell’UCI perché co sono studenti che si stanno concentrando anche sui videogiochi oltre a perseguire il titolo di studio universitario, e per esperienza, posso dire che fare ciò non è affatto facile”.

Un gesto di sicuro molto importante e generoso quello fatto dalla sempre più nota streamer, che qualche tempo fa aveva dichiarato di aver rifiutato una grossa somma di denaro per il semplice fatto di non averne bisogno. Cosa ne pensate del gesto fatto da Pokimane?