Pokimane è stufa di fare stream su Fortnite, la magia si è spezzata?

Pokimane è sicuramente una delle streamer del momento. L’avida giocatrice di Fortnite ha saputo ottenere la notorietà proprio facendo delle dirette dedicate al battle royale di Epic Games, ma a quanto pare la magia si è spezzata, tanto che la ragazza ha smesso di proporre al proprio pubblico diversi stream dedicati a Fortnite.

Il motivo è stato spiegato direttamente dalla streamer di Twitch mentre chiacchierava in una diretta con i propri fan. Il divertimento che provava giocando in diretta a Fornite stava cominciando a scemare sempre più, dichiarando che in questo momento preferisce giocare per conto suo senza spettatori che la guardino mentre gioca. “Mi piace ancora giocarci per alcune ore, ma non mi piace molto trasmetterlo in streaming. Ci sono milioni di giocatori che mi cecchinano conoscendo la mia posizione guardando la diretta, e per questo mi viene da piangere.”

Pokimane non si è lamentata solo del fenomeno dello “Stream Sniper”, ma la ragazza menziona anche lo stato attuale del battle royale di Epic Games, che non la soddisfa affatto. “Mi sembra che Fortnite non stia ricevendo aggiornamenti da un pò di tempo” ha dichiarato la ragazza durante una diretta sul proprio canale Twitch.

Questo sentore è stato citato anche da altri streamer e da giocatori professionistici di Fortnite, menzionando anche allo stesso modo di Pokimane il problema degli Stream Sniper che non aiutano a godersi a pieno le dirette proposte al proprio pubblico sulle piattaforme di streaming. Cosa pensate delle ultime dichiarazioni di Pokimane?