Polygon svela i 70 migliori personaggi dell’ultima decade

La fine del 2019 è anche la fine dell’attuale decade, quale momento migliore di questo c’è per fare due conti e decidere quali sono i migliori personaggi del mondo dei videogiochi? Polygon ha quindi stilato una lista dei 70 migliori. Notiamo bene: non si tratta di una classifica, ma solo di una lista in ordine sparso.

I criteri per la scelta di questi personaggi sono molto vari e, in alcuni casi, è stato anche permesso l’inserimento di coppie di personaggi provenienti dallo stesso gioco. Non perdiamo però altro tempo e vediamo la lista completa.

Ecco i 70 migliori personaggi del decennio secondo Polygon:

Alex (Oxenfree)

Allie (Ni no Kuni: La minaccia della strega cinerea)

Aloy (Horizon Zero Dawn)

Bataman e The Joker (Serie di Arkham)

Il Barone Sanguinario (The Witcher 3 Wild Hunt)

Callie e Marie (Serie di Splatoon)

Caterina De Medici (Civilization 6)

Clementine e Lee (The Walking Dead)

Danny Williams (FIFA)

Delilah (Firewatch)

Delilah Copperspoon (Serie di Dishonored)

Dutch Van Der Linde (Red Dead Redemption 2)

Edér Teylecg (Serie di Pillars of Eternity)

Edith Finch (Watch Remains of Edith Finch)

Elizabeth e Booker (Bioshock Infinite)

Ellie e Riley (The Last of Us Left Behind)

Elodie (Long Live the Queen)

Emet-Selch (Final Fantasy 14)

Florence Yeoh (Florence)

Ghost (Destiny)

Glados (Portal 2)

Oca (Untitled Goose Game)

Jack il Bello (Borderlands 2)

Hannah (Her Story)

Herschel Biggs (L.A. Noire)

Isabelle (Animal Crossing)

Jack e Marguerite Baker (RE 7)

Jane Shepard (Mass Effect)

Kiryu Kazuma (Serie di Yakuza)

Josh (Until Dawn)

Junko Enoshima (Serie di Danganronpa)

Kassandra (Assassin’s Creed Odyssey)

Kirsten Geary (The Secret World)

Kratos (God of War)

Lara Croft (Tomb Raider)

Lester Crest (GTA 5)

Lily Bowen (Fallout New Vegas)

Lincoln Clay (Mafia 3)

Luca Cocchiola (Battlefield 1)

Madeline (Celeste)

Mae Borowski (Night in the Woods)

Marcus Fenix (Gears 5)

Marcus Holloway (Watch Dogs 2)

Max e Chloe (Life is Strange)

Mira (Donut County)

Mamma (The Binding of Isaac)

Monika (Doki Doki Literature Club)

Nathan Drake (Serie di Uncharted)

Owlboy (Owlboy)

Paarthurnax (TES 5 Skyrim)

Pagan Min (Far Cry 4)

Parvati Holcomb (The Outer Worlds)

Player (Sunset Overdrive)

Principe Sidon (The Legend of Zelda Breath of the Wild)

Ratbag Il Codardo (La Terra di Mezzo: L’ombra di Mordor)

Sam Porter Bridges (Death Stranding)

Samantha Greenbriar (Gone Home)

Sans (Undertale)

Scarlett e Finn (Blackwood Crossing)

Senua (Hellblade Senua’s Sacrifice)

Shane (Stardew Valley)

Shovel Knight (Shovel Knight)

Sojiro Sakura (Persona 5)

Spider-Man (Marvel’s Spider-Man)

Stanley e il Narratore (The Stanley Parable)

Tracer (Overwatch)

Il viaggiatore (Journey)

Trico (The Last Guardian)

Venom Snake (MGS 5 The Phantom Pain)

Willow Pape (Kim Kardashian Hollywood)

Se volete conoscere i motivi della scelta di ogni singolo personaggio, potete raggiungere l’articolo di Polygon a questo indirizzo. Diteci, cosa ne pensate di questa lista? Siete d’accordo o avreste scelto molti nomi diversi?