Porsche Esports Carrera Cup: i dettagli dell’edizione 2021

Torna l’Esports targato Porsche, con la Porche Esports Carrera Cup Italia 2021. La nuova edizione del torneo si prepara a partire e nella giornata odierna sono stati diramati i primi dettagli in merito alle tappe e al format che coinvolgerà tutti i giocatori del simulatore Assetto Corsa, sviluppato dagli italiani di Kunos Simulazioni. Ancora una volta le gare si terranno con la Porsche 911 GT3 Cup, che è pronta per essere spinta al limite dai piloti virtuali più talentuosi sui circuiti di Misano, Mugello, Imola, Vallelunga, Franciacorta e Monza. Anche quest’anno la competizione si svolgerà nelle fasi finali in un team composto da due persone: una alla guida della macchina virtuale, un’altra invece in una pista vera e propria.

L’edizione 2021 della Porsche Esports Carrera Cup Italia sarà divisa in due fasi principali. La prima è ovviamente quella dedicata alle qualificazioni, in una sessione chiamate Hot Lap, sui circuiti caratteristici della competizione reale. Il tutto culminerà al Qualification Day, dove il 6 novembre 2021 ci saranno i migliori 20 sim racer di ciascuna competizioni sfidarsi per ottenere un posto nel campionato. Su un totale di 120 piloti, solamente 18 accederanno al campionato.

QUALIFICAZIONI HOT LAP:

Misano: 28 giugno – 11 luglio

Mugello: 19 luglio – 1 agosto

Imola: 9 – 22 agosto

Vallelunga: 30 agosto – 12 settembre

Franciacorta: 20 settembre – 3 ottobre

Monza: 11 ottobre – 24 ottobre

Qualification Day: 6 novembre

La seconda fase della Porsche Esports Carrera Cup Italia partirà un mese dopo e vedrà sei round spalmati tra dicembre e gennaio, negli stessi circuiti delle qualificazioni hot-lap. La gara sarà trasmetta, come lo scorso anno, sull’emittente satellitare Sky.

CAMPIONATO:

Round 1 – Misano: 6 dicembre;

Round 2 – Mugello:13 dicembre;

Round 3 – Imola: 20 dicembre;

Round 4 – Vallelunga: 27 dicembre;

Round 5 – Franciacorta: 3 gennaio;

Round 6 – Monza: 10 gennaio.

Per quanto riguarda i premi, la Porsche Esports Carrera Cup offrirà anche Porsche Ice Experience, esperienze on-track, premi hardware e molto altro. Tutti gli interessati possono scoprire di più in merito al torneo visitando il sito ufficiale.