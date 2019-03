Porsche Esports Carrera Cup Italia 2019: inizia la seconda edizione

Porsche Esports Carrera Cup Italia 2019 vedrà una seconda edizione: ecco tutti i dettagli sulle gare e sull'organizzazione dei tornei.

Porsche Italia ci informa che sono ripartite le sfide sim racing che si svolgono in parallelo alla Carrera Cup Italia con due categorie in gara, PRO e Silver, e duelli online e in autodromo su dieci simulatori messi a disposizione nella hospitality Porsche. Il vincitore assoluto dell’evento Porsche Esports potrà partecipare a una gara al volante della 911 GT3 Cup a Monza.

Porsche Esports Carrera Cup Italia è nato nel 2018 grazie alla collaborazione tra Porsche Italia, Ak Informatica e i partner tecnologici Samsung (display Gaming Curvi 49″ 144hz), Intel (Cpu Core i9 di nona generazione) MSI Gaming (Infinite X Ak Sparco edition), Fanatec (volanti Club Sport e il nuovissimo Rim Porsche), Sparco Gaming (cockpit Evolve) e Cooler Master (cuffie MH751). Il ritorno nel 2019 è il naturale seguito del grande successo della stagione d’esordio e promette tante novità.

La Porsche Esports Carrera Cup Italia 2019 si disputa attraverso Assetto Corsa di Kunos Simulazioni. Le iscrizioni saranno aperte il 18 marzo, a questo indirizzo, mentre il 20 marzo sarà organizzata un’anteprima del campionato virtuale presso il Centri Porsche di Milano (NORD), nell’ambito della serata di presentazione della stagione sportiva 2019 del team Ghinzani Arco Motorsport.

La prima fase eliminatoria sarà disputata online. Cinquanta giocatori saranno selezionati con un sistema di qualifiche strutturato su cinque giorni: dieci giocatori saranno scelti come PRO, mentre gli altri quaranta rientreranno nella categoria Silver. Per la definizione delle categorie, i migliori 30 dei 50 sim racer ammessi si contenderanno i 10 ambiti posti da PRO nella tappa che si disputerà a Monza in occasione del primo round della Carrera Cup Italia il 6-7 aprile: sarà la prima occasione per sfidarsi sui dieci simulatori messi a disposizione nella hospitality di Porsche Italia all’interno del paddock.

Da quel momento, i 10 PRO si sfideranno in autodromo, a ogni weekend del monomarca tricolore, a partire da quello di Misano del 18-19 maggio. I Silver invece si sfideranno online per qualificarsi alla finale del 5-6 ottobre a Misano. Tutte le gare della Porsche Esports Carrera Cup Italia saranno trasmesse in diretta online sul portale ufficiale con commento a cura di Renato Vigliotti e Ivan Nesta oltre che da ospiti vip che si alterneranno a ogni tappa.