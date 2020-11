Porsche Esports Carrera Cup Italia 2020: al via la terza edizione

Dopo l’evento prologo della scorsa primavera che ha visto trionfare Giovanni De Salvo e Leonardo Caglioni, quest’ultimo il più giovane dei piloti della Carrera Cup Italia, quest’oggi viene presentata la terza edizione della Porsche Esports Carrera Cup Italia 2020. Ricomincia quindi lo spettacolo delle competizioni virtuali con protagoniste le Porche 911 GT3 Cup sul rinomato simulatore di guida Assetto Corsa di Kunos Simulazioni.

Le iscrizioni sono già aperte dal 12 novembre e si potranno sottoscrivere sul sito ufficiale della competizione che trovate a questo indirizzo. Tra i primi partecipanti annunciati che prenderanno parte alla terza edizione della Porsche Esports Carrera Cup Italia 2020 troviamo piloti quali: Simone Iaquinta, vincitore dell’edizione della Porsche Carrera Cup Italia 2020, lo stesso Caglioni e il vicecampione del 2013 Alberto Cerqui.

Per partecipare alla Porsche Esports Carrera Cup Italia 2020 è necessario aver compiuto 16 anni, iscriversi sul sito ufficiale della competizione e registrare uno dei migliori tempi su uno dei tre tracciati scelti per la fase di pre-qualificazione al campionato vero e proprio: Imola, Mugello e Vallelunga. Ovviamente il tutto dovrà essere fatto su Assetto Corsa in versione PC utilizzando una vettura Porsche 911 GT3 Cup. Di seguito trovate tutti gli appuntamenti nel dettaglio:

Qualificazioni hotlap Imola: dal 12 novembre alle ore 18.00 al 15 novembre alle ore 17.00;

Qualificazioni hotlap Mugello: dal 16 novembre alle ore 09.00 al 22 novembre alle ore 17.00;

Qualificazioni hotlap Vallelunga: dal 23 novembre alle ore 09.00 al 29 novembre alle ore 17.00.

Gare di qualificazione: mercoledì 2 dicembre

Sorteggio piloti/team: giovedì 3 dicembre

Il premio per il team vincitore di questa terza edizione della Porsche Esports Carrera Cup Italia 2020 sarà l’opportunità di partecipare a un’esclusiva Porsche Ice Experience a Livigno. Il secondo classificato riceverà un kit con volante e pedaliera Fanatec mentre il terzo uno dei nuovi kit da sim racing Logitech G923. Infine è prevista l’estrazione di 5 cuffie gaming Logitech G da assegnare ad altrettanti giocatori che non hanno raggiunto il podio nel campionato.