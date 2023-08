Secondo quanto riportato dalla polizia di Indianapolis, due uomini hanno rubato carte di Magic: The Gathering per un valore di oltre 300 mila dollari. Il furto è avvenuto all’Indiana Convention Center, che nei giorni scorsi ha ospitato il Gen Con.

I ladri sono riusciti a sottrarre un pallet pieno di box Commander Master e Collector Booster appartenenti a Pastimes Comics & Games, una società che oltre a vendere carte organizza diversi tornei. Il furto è avvenuto prima dell’inizio della fiera, non è ancora chiaro se l’1 o il 2 agosto, ma nonostante ciò l’azienda ha comunuque svolto tutte le attività previste per il Gen Con.

La polizia di Indianapolis ha chiesto aiuto per identificare i due ladri, attualmente ancora a piede libero. Stando alla ricostruzione, gli uomini sarebbero prima entrati in possesso di un carrello per pallet, che avrebbero poi usato per spostare il carico fuori dal Convention Center.

La polizia non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni riguardo alla vicenda. Nonostante Zack Reiter, manager di Pastimes Comics & Games, abbia dichiarato che si tratta di carte di Magic: The Gathering, i partecipanti all’evento hanno supposto che si trattasse in realtà di carte di Disney Lorcana, nuovo gioco che debutterà il prossimo 18 agosto ma per cui era organizzata una vendita anticipata lo scorso 3 agosto, proprio alla Gen Con. Ravensburger ha subito confermato che le proprie carte erano sorvegliate e sotto controllo, quindi è molto probabile che l’ipotesi dei partecipanti sia errata e che le carte rubate siano effettivamente di Magic.