Non sono più solamente i fan a chiedere Portal 3. Nel corso degli ultimi giorni, anche il co-writer del primo capitolo della serie ha espresso il suo interesse nel programmare un terzo gioco del franchise. Eirk Wolpaw, questo il nome dello sceneggiatore, ha affidato il suo pensiero al podcast di kiwi Talkz e senza girarci troppo intorno ha chiesto a Valve di realizzare un terzo capitolo.

“Dovremmo fare Portal 3. Questo è il mio messaggio. Non diventerò più giovane. Stiamo per raggiungere un punto in cui diventeremo troppo vecchi per lavorarci sopra. Quindi sì, dovremmo farlo e basta”, ha dichiarato Wolpaw nel podcast. Wolpaw ha poi fatto un appello anche ai fan, soprattutto a tutti coloro che hanno amato Aperture Desk Job, un puzzle game ambientato nell’universo della serie e nato per pubblicizzare al meglio Steam Deck. “Aperture Desk job è stato un fantastico esempio di come i giocatori desiderino un altro capitolo della serie. Era divertente. Se vi è piaciuto scrivere a Gabe chiedendo un terzo capitolo”, ha aggiunto Wolpaw.

Se i giocatori sono impazienti e in effetti vorrebbero Portal 3, il discorso è ben diverso invece per lo staff. In effetti è la prima volta che un membro che ha lavorato allo sviluppo della serie si espone in maniera così netta. Ovviamente al di là dell’entusiasmo di Wolpaw, è molto improbabile che Valve decida di lavorare ad un terzo capitolo, d’altronde non è mai stato fatto prima. Da Half-Life a Left 4 Dead, tutti i giochi prodotti dal team di sviluppo e publisher statunitensi sono rimasti privi di un terzo capitolo ufficiale.

“Lavorerei ad un altro Portal in un secondo, ma non posso farlo da solo. Valve ha circa 300 impiegati, la maggior parte di essi impegnata a lavorare su Steam o Steam Deck. C’è l’opportunità di prendere 75 persone e metterle a lavorare a Portal 3”, ha concluso Wolpaw.