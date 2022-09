Durante il GTC di settembre appena conclusosi, Jensen Huang, CEO di Nvidia ha mostrato molte delle novità che andremo a vedere nei prossimi mesi. Il focus principale è stato fatto sulla tecnologia RTX sulla quale l’azienda sta puntando molto. Sempre più giochi, infatti, stanno passando a questo nuovo sistema di illuminazione che offre maggior precisione e realismo. Tra le varie dimostrazioni, però, il CEO ha mostrato un nuovo trailer piuttosto interessante.

Portal 2

Come avrete già capito, il video in questione mostra un nuovo aggiornamento per Portal che adotta così la tecnologia RTX. Il capolavoro di Valve si mostra in alcune immagini che paragonano la versione standard con quella aggiornata. Le differenze sono piuttosto evidenti e le ambientazioni risentono in modo decisamente positivo della nuova tecnologia. Oltre ad essere banalmente più scuri, gli ambienti sembrano infatti offrire un maggior livello di dettaglio dovuto al nuovo sistema di riflessi luminosi che l’RTX porta con sé.

Inoltre, una notizia che renderà ancor più felici i fan è che il nuovo update sarà totalmente gratuito. Tutti i possessori della versione standard di Portal, infatti, potranno scaricare questa nuova edizione come una semplice patch. Infine, trattandosi di un’impostazione grafica, è possibile che i giocatori, una volta scaricato l’update, potranno decidere liberamente se utilizzare il gioco nella sua forma classica o provare l’esperienza migliorata concessa da RTX.

Questo annuncio arriva a pochi giorni dalle parole di Ellen McLain in favore di un possibile terzo capitolo. La donna, doppiatrice nei primi due capitoli di Portal, ha infatti invitato i fan a farsi sentire per avere un nuovo titolo della serie. Certo, non si tratterà di un gioco nuovo ma questa versione, sfruttando la tecnologia RTX, potrebbe sicuramente dare nuova linfa al titolo e spingere molti giocatori a provarlo per la prima volta o a riprenderlo dopo molto tempo.