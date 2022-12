Portal RTX è stata una delle sorprese più gradite da parte dei giocatori PC di quest’anno. Non tanto per il gioco, oramai conosciuto e giocatissimo, ma per la particolarità di questa versione rimasterizzata, realizzata con un tool apposito di NVIDIA che permetterà, in futuro, di lavorare a remaster in maniera nettamente più semplice, almeno per i modder. Il gioco Valve è stato rimasterizzato proprio con l’aiuto del produttore di GPU, che ha deciso di auto celebrarsi con uno speciale easter egg.

All’interno di uno dei tanti ambienti di gioco, infatti, Portal RTX presenta una vera e propria GPU RTX 4090. Si tratta, almeno per ora, della scheda top di gamma del produttore. Un curioso easter egg, scovato nelle scorse ore su Reddit e che ci lascia a metà tra la curiosità e un po’ di imbarazzo proprio per via di questa auto citazione. Non è però un caso che quel modello 3D della scheda video sia presente nel gioco.

Per poter godere appieno della nuova versione del gioco Valve, infatti, sono necessarie le GPU più potenti del produttore. Tra i requisiti consigliati viene indicata la RTX 3080, mentre per l’esperienza a settaggi Ultra viene indicata una RTX 4080. Portal RTX è così pensante però perché è pensato per mostrare le funzionalità delle nuove schede, e dunque questa sorta di citazione è quasi obbligatoria, soprattutto se dietro la produzione del gioco c’è proprio chi quelle schede video le progetta e riesce a portarle alla luce.

Portal RTX è disponibile dall’8 dicembre 2022 in esclusiva su Steam. Alcuni modder sono riusciti a inserire i file del ray tracing in altri giochi, offrendoci così un piccolo antipasto di come potrebbero essere le futuro mod che mirano a rimasterizzare i vecchi titoli sfruttando proprio il software RTX Remix, ancora senza data di uscita. Potete trovare maggiori dettagli visitando questo indirizzo.