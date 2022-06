Il giorno che gli appassionati di F1 stanno aspettando è finalmente dietro l’angolo. Il primo luglio, infatti, F1 2022 giungerà nei negozi fisici e digitali, pronto a far contenti migliaia di giocatori in tutto il mondo. Quindi, onde evitare di farvi arrivare impreparati al lancio del titolo di Electronic Arts, abbiamo pensato bene, all’interno di questa guida all’acquisto, di suggerirvi dei setup completi per godere appieno del gioco; le migliori postazione per giocare a F1 su PC, divise per categorie: dalla fascia economica, passando per la media e arrivando alla più costosa. Così facendo, contiamo di accontentare molti di voi, avvicinandoci quanto più possibile alle vostre disponibilità economiche.

Fatta questa premessa e chiarita la struttura dell’articolo, un ultimo suggerimento: nel corso degli ultimi mesi e anni abbiamo stilato decine e decine di articoli pregni di suggerimenti di vario tipo. Sé, visto il tema affrontato, cercate delle soluzioni per quanto riguarda volanti o, in generale, volete scoprire i migliori racing games disponibili sul mercato, non esitate a cliccare i link di riferimento. Detto ciò, diamo pure il via alla gara!

Postazioni per giocare a F1 su PC

I migliori assets economici

Ok, non volete spendere una fortuna ma siete intenzionati a creare la postazione dei vostri sogni, quello spazio da utilizzare per godere appieno di un racing game come F1 2022. A tal proposito, i prodotti da prendere in considerazione sono veramente tanti: dal monitor fino ad arrivare a volante e sedile.

E cominciamo proprio dal monitor, partendo dal presupposto di aver bisogno di uno schermo caratterizzato da un’elevata frequenza di aggiornamento, in questo caso 144Hz, onde evitare di far lievitare troppo il costo. Tra l’altro, nonostante si tratti di un monitor economico, il modello Samsung Odyssey G3 compie un lavoro più che discreto, ed è pure munito di tutto il necessario per un’esperienza gaming che si rispetti. Qualora, invece, non possiate assolutamente fare a meno di uno schermo 32:9, abbiamo scelto per voi il modello Itek Gaming GGF, caratterizzato da un costo sicuramente ben più alto, ma differente in vari aspetti, dal momento che offre un rapporto d’immagine più immersivo e avvolgente, e caratteristiche quali HDR.

Per agganciare questi monitor e fissarli perfettamente davanti la vostra postazione di guida, avrete necessariamente bisogno di un supporto. Abbastanza economico, suggeriamo il brand PUTORSEN, che offre una soluzione completa a prezzo budget. Riguardo a quella che è invece l’accoppiata più importante, il trio indispensabile, e ci riferiamo a guanti, sedile e volante, suggeriamo – in ordine – i guanti Proanti, il volante Thrustmaster TM Open Wheel e la postazione Next Level Racing come sedile. In conclusione, agli amanti della realtà virtuale, suggeriamo il visore Meta Quest 2, tra i più economici in assoluto; un ottimo primo passo all’interno dell’universo VR.

I migliori assets di fascia media

Adesso, saliamo leggermente di livello, sia come prezzo, sia come qualità. I prodotti che vi andremo a suggerire in questo paragrafo, quindi, saranno superiore ai precedenti. Tanto per cominciare, trattandosi di un device indispensabile per una corretta esperienza gaming, è il caso di iniziare proprio dallo schermo, che questa volta raggiunge ben 240Hz, grazie al modello ROG Strix prodotto da Asus. Uno scarto davvero significativo che migliora sensibilmente la resa e la fruizione di un titolo racing. Sempre a proposito di monitor, agli amanti del formato 32:9, di assoluto fascino per la fruizione di un racing game, consigliamo il Samsung CJ89, davvero indicato per questa tipologia di formato.

Bene, avete comprato il monitor e necessitate di un supporto resistente per piazzarli davanti alla vostra postazione racing. Nessun problema, anche in questo caso abbiamo un suggerimento per voi: un supporto per tre monitor prodotto da Ergear, che, a poco più di 100€, vi assicura un fissaggio stabile ed efficace. Messe a punto queste situazioni, è il momento di concentrarsi sul pezzo forte, vale a dire volante, sedile e quanti. Come volante, salendo di livello rispetto al modello Thrustmaster suggerito per la fascia economica, abbiamo questa volta selezionato il modello Ferrari Edition, sempre prodotto da Thrustmaster ma superiore nelle funzionalità e nella resa generale. Per i guanti abbiamo invece optato per Sparco Meca, un modello adatto allo scopo e in linea con il budget a cui facciamo riferimento, trattandosi comunque di prodotti nella media. Come postazione, invece, abbiamo scelto la Next Level Racing S015, che siamo certi apprezzerete parecchio, considerata l’elevata qualità del prodotto. E per concludere, un bel caschetto per la realtà virtuale, in questo caso il modello HTC Vive Pro 2.

I migliori assets di fascia alta

Eccoci finalmente arrivati al pezzo forte di questa guida, il meglio del meglio; tutti quei prodotti pensati per soddisfare le esigenze degli utenti, al fine di godersi un’esperienza racing di livello altissimo. Se non avete intenzione di risparmiare, quindi, questi sono i prodotti che fanno al caso vostro.

È proprio il caso di cominciare con il monitor, questa volta capace di raggiungere un refresh rate ancora più elevato, fino ai 360Hz. Un risultato davvero mostruoso che, build PC permettendo, vi farà godere di un’esperienza racing veramente al top. Ai fan del formato 32:9, invece, consigliamo il Samsung Odyssey Neo G9, che assicura un’immersività maggiore. Per sorreggere e fissare i monitor vi suggeriamo invece il supporto per triplo monitor di Putorsen.

Ed eccoci infine arrivati al trio delle meraviglie, il pezzo forte in assoluto quando si parla di postazioni racing. Ebbene, come sedile/postazione abbiamo optato per l’eccezionale Playset Evolution, accompagnato dal volante Thrustmaster TS-XW Racer appositamente studiato per la F1. Tanto per non farvi mancare nulla, ecco a voi anche dei guanti Sparco Rush da utilizzare durante le vostre sessioni di gioco e, per concludere, un bel caschetto per la realtà virtuale, un modello costoso ma davvero prestante, ci riferiamo all’eccezionale Oculus Rift S.

Come scegliere le migliori postazioni per giocare a F1 su PC

Come dicevamo in apertura, F1 2022 è dietro l’angolo. Il famosissimo racing games di EA, come vi abbiamo anche raccontato nella nostra recensione, riesce a farsi apprezzare dagli appassionati, proponendo un’esperienza di buon livello.

Se siete giunti fin qui, avrete notato che, all’interno della guida, vi abbiamo suggerito diversi prodotti, divisi per fasce di prezzo differenti. Nei successivi paragrafi cercheremo di approfondire al meglio alcuni dei prodotti selezionati, al fine di permettervi di scegliere gli articoli con consapevolezza.

Postazione/sedile, come sceglierlo?

Qualcuno, probabilmente, se lo sarà chiesto per davvero. È piuttosto semplice, in realtà: è una soluzione comoda e sicura che permette alle vostre periferiche di trovare un alloggio perfetto. In alternativa, per risparmiare, potreste tentare di agganciare il volante alla scrivania e utilizzare una sedia qualsiasi durante le gare, ma perdereste molta dell’immersione che titoli come F1 sono in grado di offrire, e giochereste in modo piuttosto scomodo, per non citare eventuali scossoni alla scrivania. Insomma, morale della favola: arrangiarsi è sempre possibile, è potrebbe valere come soluzione temporanea prima di mettere le mani su una vera postazione. Il nostro consiglio, specie se volete divertirvi, è di considerare l’acquisto di un sedile, anche il più economico.

Volante, come sceglierlo?

Esistono diversi volanti da gioco. I più comuni sono quelli tondi, come il popolarissimo Logitech G29. Tuttavia, trattandosi di una guida specifica per F1 2022, abbiamo pensato bene di considerare solamente dei volanti da F1, quelli più squadrati, per intenderci. Ve ne abbiamo suggeriti tre, caratterizzati da una differenza di prezzo, materiali e funzionalità. Il nostro suggerimento, essendo la periferica centrale del setup, è di spenderci un po’ di più, o comunque di continuare ad investirci nel tempo. Vi diciamo questo perché i volanti migliori vantano una presa decisamente superiore e la possibilità di utilizzare molti più tasti, il che potrebbe essere davvero una gran cosa. Insomma, come sempre sarà il portafogli a decidere, ma anche il vostro interesse nei confronti del mondo racing.

Tasti aggiuntivi, funzionalità e materiali a parte, un altro elemento indispensabile è il force feedback. Ma che cos’è? Brevemente, restituisce sensazioni quanto più vicini possibili alla realtà, tentando di farvi percepire la reazione delle ruote, riportando lo sterzo automaticamente alla posizione iniziale man mano che le ruote si spostino. Importante, quindi, oltre al resto, è la presenza di questa caratteristica.

Monitor, come sceglierlo?

Dopo il volante e la postazione, in assoluto la parte più fondamentale del setup. Ebbene sì, il monitor riveste un ruolo prioritario, potremmo dire, perché sarà lo strumento che ci consentirà di visualizzare il videogioco, e farlo al meglio è doveroso.

All’interno della guida abbiamo suggerito due tipologie di schermo: monitor ad altissimo refresh rate e monitor 32:9. Nel primo caso, la risposta è presto detta: in un racing game, configurazione PC permettendo, la fluidità è in assoluto l’elemento più importante. Un refresh rate elevato contribuisce ad aumentare il senso di velocità della vettura, eliminando anche eventuali artefici grafici, oltre che la risposta ai comandi. Davvero fondamentale. D’altro canto, invece, il monitor 32:9 vi offre una panoramica molto più immersiva, estendendo a dismisura l’asse orizzontale dell’immagine. Infine, il braccio da supporto, è un modo praticamente perfetto per sistemare davanti al proprio setup da guida uno o più schermi, così da avere un campo visivo perfetto.

Detto ciò, non dimentichiamoci di tecnologie quali VRR e HDR, le quali migliorano a dismisura la qualità generale del pannello. Nel primo caso, con il VRR, brutti artefatti legati all’immagine vengono del tutto eliminati, rendendo l’esperienza molto più gradevole e priva di intoppi. In sostanza, quello che succede, è una sincronizzazione tra gli Hz dello schermo e i frames inviati dal gioco. Questo dialogo tra dispositivi migliora sensibilmente la vostra esperienza, mitigando tutti i problemi che potrebbero insorgere. Tanto per fare un esempio più specifico: se amate giocare ad altissimo frame rate ma siete consapevoli che, nel farlo, siete costretti ad accettare un frame rate ballerino, ecco che il VRR vi verrà in soccorso. Sincronizzando il frame rate con gli Hz dello schermo, entrambi gireranno alla stessa frequenza, anche nei casi in cui il valore si alza o abbassa di continuo.

Riguardo all’HDR, invece, parliamo di una specifica che ha un impatto sui colori e l’illuminazione generale. Pannelli di questa tipologia, infatti, sono pensati per funzionare a 10bit, il che arricchisce notevolmente i colori a schermo, grazie al miliardo di sfumature possibili. Nel corso degli ultimi anni, praticamente dal 2016 in poi, la stragrande maggioranza di titoli non rinuncia a questa tecnologia, il che significa che sarebbe davvero un peccato privarsene, dal momento che gli artisti immaginano, oramai, direttamente in HDR la fotografia dei loro giochi, se così vogliamo definirla, scimmiottando un po’ il cinema.

F1 2022 in VR

F1 2022, sin dall’annuncio, ha promesso di proporre ai giocatori una valida esperienza in realtà virtuale. Ad oggi, purtroppo, segnaliamo la presenza di alcuni problemi legati alle performance, che speriamo il team di sviluppo risolva quanto prima. In ogni caso, per un appassionato, vivere la F1 in realtà virtuale è un’esperienza da sogno, la più immersiva in assoluto. Se volete sperimentarla, dunque, il suggerimento è di controllare attentamente i visori supportati ufficialmente e i requisiti di sistema, minimi e consigliati. Vi lasciamo tutto qui sotto.

Visori compatibili

Valve Index

Oculus Quest 2 and Link Cable

Oculus Rift S

HTC Vive

HTC Vive Cosmos

Requisiti di sistema minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 a 64 bit (versione 1909) | Per il Ray Tracing: Windows 10 64 bit (versione 2004)

Processore: Intel Core i3 2130 o AMD FX-4300

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 1050 Ti o AMD RX 470 | Per il Ray Tracing: GeForce RTX 2060 o Radeon RX 6700 XT

DirectX: versione 12

Richiede una connessione a Internet a banda larga

Disco rigido: 80 GB di spazio disponibile

Scheda audio: compatibile con DirectX

Requisiti di sistema consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 a 64 bit (versione 1909) | Per il Ray Tracing: Windows 10 64 bit (versione 2004)

Processore: Intel Core i5 9600 o AMD Ryzen 5x

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 1660 Ti o AMD RX 590 | Per il Ray Tracing: GeForce RTX 3070 o Radeon RX 6800

DirectX: versione 12

Richiede una connessione a Internet a banda larga

Disco rigido: 80 GB di spazio disponibile

Scheda audio: compatibile con DirectX

Prezzo

Chiudiamo, infine, come di consueto, con un trafiletto dedicato al prezzo. Partiamo dal presupposto che spendere poco, veramente poco, è impossibile, se non accantonando l’idea di completare al 100% il setup da guida. Sé, infatti, la vostra idea è quella di munirvi solamente di volante, magari anche del sedile, delle cifre più ragionevoli e abbordabili cominciano a saltar fuori, con una spesa minima di poco superiore ai 200€. Il discorso, quindi, almeno in questo caso, presenta davvero troppe variabili. Sarete quindi voi a decidere cosa voler comprare e cosa no, e soprattutto quali sono le vostre necessità.

Ipotizzando di voler pescare quanti più prodotti possibili dalla fascia più bassa dei nostri consigli, siamo più che certi che con un budget di circa 300/350€ vi sentirete già soddisfatti. L’idea, in questo caso, sarebbe quella di puntare sul volante Thrustmaster e sul sedile Next level racing, aggiungendoci magari un monitor a 144Hz. Ma ancora più furba, a nostro avviso, è l’idea di mixare le fasce e stabilire quale prodotto richiede più attenzioni. Come specificato più volte, infatti, il pezzo forte è proprio il volante, il che significa che parte del budget andrebbe proprio indirizzato da questa parte, tirando un po’ a ribasso per gli altri dispositivi. Tanto, presto o tardi avrete modo di aggiornare anche il resto delle periferiche.