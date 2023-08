Non è proprio allo stesso livello di quando potemmo assistere a quel meraviglioso esperimento che vedeva Doom girare su una patata ma mettere CJ, il protagonista di GTA: San Andreas, è oramai una di quelle mod che, nella sua perfetta inutilità, fa parte di un campionato a se stante di meme.

Puoi giocare a Dark Souls nei panni di CJ, puoi vedere CJ e Big Smoke duellare in Sekiro e puoi persino fargli prendere il posto di Link in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Insomma CJ, il suo “Here we go again” e tutte le deformazioni che la sua faccia può assumere, proprio grazie alla centinaia di mod presenti nel panorama videoludico, sono diventati a tutti gli effetti un caposaldo della cultura pop videoludica.

Poteva, quindi, CJ non trasformarsi in un razzo missile con circuiti di mille valvole? Ovvio che no! Motivo per il quale, per quanto Armored Core VI: Fires of Rubicon si uscito solo ieri, i modder Dropoff e TKGP, hanno già reso possibile trasformare CJ niente di meno che in un mecha.

Purtroppo la mod non sembra ancora essere presente su NexusMods, o su gli altri siti dedicati, ma non ci vorrà molto prima di poter provare con mano cosa voglia dire abbattere mecha su Rubicon 3 a bordo di un CJ pesantemente corazzato.

Pensavamo che vedere CJ trasformato in gatto, dentro a Stray, fosse già una cosa molto borderline ma vederlo in formato mecha è per certi versi anche peggio. Proporzioni allungate, arti distorti, propulsori in ogni dove… insomma un vero capolavoro.

Il co-creatore di questa mod, Dropoff, sembra avere un ossessione per CJ, avendo preso parte a numerosissime mod che vedono protagonista il noto personaggio di GTA. C’è anche da dire che ognuno ha bisogno di un hobby e supponiamo che Dropoff abbia trovato il suo, con buona pace, e indubbia gioia, della comunità videoludica.

In tutto questo delirio a base di CJ abbiamo anche scoperto che si può impersonarlo in Street Fighter 6 e, per quanto on abbiamo ancora avuto il coraggio di installare questa mod, abbiamo notato che è già diventata più celebre dell’immancabile nude mod dedicata a Chun Lil… che bello il mondo di internet.