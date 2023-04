Chiudete gli occhi e immaginate quanto potrebbe essere bello un videogioco di genere RPG basato sul franchise Alien. Ora riapriteli e scoprirete che stava per essere realtà… ma tutto è andato in fumo. John Swayer, sviluppatore di Obsidian ha, infatti, condiviso la storia di un titolo che poteva rappresentare un successo incredibile, ma che è svanito nel nulla.

In un recente tweet lo sviluppatore ha infatti affermato: “Ho lavorato a un RPG su Alien per SEGA dal 2006 al 2009. Obsidian non aveva un direttore allora, solo responsabili che erano tutti considerati compagni alla pari. Ciò ha risultato in un sacco di disfunzioni quando essi non erano d’accordo sul come fare qualcosa.”

I got to work on an Aliens RPG for SEGA from 2006-2009. Obsidian didn't have directors at that time, just leads who were all considered peers. It resulted in a lot of dysfunction when the leads didn't agree on how to do something. https://t.co/Zz6jRqYkD7 pic.twitter.com/JoxW5V3424 — Josh Sawyer (@jesawyer) April 16, 2023

Secondo Sawyer, i progressi nel gioco erano “molto lenti”, soprattutto per quanto concerne i livelli di gioco. Lo sviluppatore ha poi proseguito, “Avevamo un altro gioco in sviluppo con SEGA all’epoca, Alpha Protocol, e SEGA (giustamente, in mia opinione) ha deciso di eliminare Aliens in favore dell’altro titolo.”

Alpha Protocol è poi uscito nel 2010, mentre Aliens è stato accartocciato e gettato nel cestino, senza mai vedere alla luce. Chissà, magari SEGA un giorno riesumerà il progetto, decidendo di ricominciare lo sviluppo per la nuova generazione.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.