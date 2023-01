Il 2022 ci ha regalato una serie di sorprese mica male. Titoli che, sebbene non fossero iper attesi o delle produzioni tripla A all’ultimo grido sono riusciti ad attirare verso di sé una cospicua fetta di community di appassionati. Uno dei titoli più popolari di questo periodo è senza ombra di dubbio Powerwash Simulator (qui la nostra recensione), il titolo che ha portato sui monitor di tantissimi videogiocatori un’esperienza tanto soddisfacente da assuefare milioni di appassionati.

Da quando il gioco è uscito la scorsa estate, il team di sviluppo, i ragazzi di FuturLab, hanno continuato a supportare il progetto con tutta una serie di novità e contenuti. Anche per questo i giocatori si sono sempre più incuriositi ed appassionati a Powerwash Simulator, ma ora è in arrivo un nuovo aggiornamento che va ad aggiungere un contenuto al gioco che trasforma l’esperienza in un titolo next-gen.

Come annunciato in queste ore, l’ultimo DLC di Powerwash Simulator a tema Tomb Raider vedrà l’aggiunta di una novità molto interessante. Grazie a una nuova meccanica di gioco, durante il lavaggio del maniero della famiglia Croft, i giocatori potranno (e dovranno se vorranno fare un bel lavoro) rimuovere lo sporco anche dalle superfici di vetro, le quali permetteranno di vedere attraverso di essa il contenuto delle varie stanze della villa.

Behold, our revolutionary new game mechanic! Glass, that, and now this is the big one, has the property of being able to see through it #NEXTGEN! pic.twitter.com/JDYoy9aAEi

