L’estate si è portata dietro una serie di uscite videoludiche molto interessanti. Solitamente la stagione calda dell’anno non è mai estremamente ricca di grandi uscite, ma è più un periodo in cui emergono una serie di titoli curiosi e fuori dagli schemi. Molti di questi colgono di sorpresa tutti diventando dei veri e propri fenomeni, come per esempio il recentissimo PowerWash Simulator (qui la nostra recensione): un vero e proprio simulatore di idropulitrici pronte a pulire qualsiasi cosa capiti sotto tiro.

Il gioco sviluppato dai ragazzi di Future Lab si è presentato come uno dei più classici simulatori, ma è riuscito a dimostrare molto in fretta che sotto sotto il titolo è molto di più. Sebbene il gioco sia molto semplice, e non pretenda di offrire un’esperienza chissà quanto complessa, quel che propone ai giocatori funziona e gli stessi appassionati del genere simulativo si sono subito accorti di quanto l’opera riesca a divertire e a dare una sensazione di assuefazione totale.

Ora, dopo un periodo di esclusività su PC, PowerWash Simulator è pronto a lasciare il suo nido e ad approdare anche su altre piattaforme da gioco. L’annuncio è stato fatto sugli account social del gioco, confermando che il titolo simulativo è pronto a sbarcare anche sulle console PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Purtroppo al momento non è stata pubblicata ancora una data specifica di lancio, ma il team promette un debutto che non sarà troppo in là col tempo.

Clean, serene and direct to your screen: PowerWash Simulator is coming soon to PlayStation 4, PlayStation 5 & Nintendo Switch consoles! pic.twitter.com/cKARebNrYh — PowerWash Simulator (@PowerWashSim) September 15, 2022

L’annuncio è stato accompagnato anche da un trailer molto ironico con degli attori in carne e ossa. Il tutto incarna perfettamente il DNA molto curioso e simpatico del gioco, con PowerWash Simulator che si dimostra ancora una volta uno dei giochi più interessanti da provare a tutti i costi, soprattutto se siete sempre in cerca di esperienze nuove e che propongono un qualcosa di mai visto prima.