In questi giorni Acer ha annunciato un importante novità per i propri desktop PC. Parliamo dell’aggiunta del supporto dei nuovi processori Intel Core di tredicesima generazione nei desktop della serie Predator Orion 7000. Grazie a ciò possiamo godere di un aumento delle performance dei dispositivi e permettendo ai giocatori PC di godere di migliori sessioni di gameplay. Questa serie di PC, infatti, sono progettati per hardcore gamer, dato che offrono il massimo nelle prestazioni e nel multi-tasking.

“Con i nuovi processori desktop Intel Core di tredicesima generazione, Predator Orion 7000 offre prestazioni straordinarie anche con i videogame più impegnativi in termini di potenza di calcolo”, ha commentato Jeff Lee, General Manager, Stationary Computing, IT Products Business di Acer Inc. “Con Predator Orion 7000 continuiamo ad offrire le migliori esperienze gaming, oltre ogni aspettativa, e siamo entusiasti di essere tra i primi a portare le nuove CPU sul mercato”.

La serie di PC Acer Predator Orion 7000 si evolve fornendo delle prestazioni elevate, grazie alle quali i giocatori potranno godere a tutti i più videogiochi più recenti. Oltre a ciò, questa serie di PC offre anche l’accesso illimitato a centinaia di titoli grazie a un mese di abbonamento al servizio Xbox Game Pass Ultimate (potete abbonarvi anche su Amazon). I PC aggiornabili coi nuovi processori Intel Core di tredicesima generazione supportano il sistema operativo Windows 11.

Infine, dobbiamo citare nuovamente le funzioni di multi-tasking, le quali vengono potenziate grazie all’architettura ibrida dei processori Intel Core di tredicesima generazione. Tutto questo permette a giocatori e content creator di svolgere più operazioni in contemporaneo grazie alla capacità di calcolo avanzata dei PC Acer. A supporto di questa potenza, la serie di desktop PC Predator Orion 7000 offre inoltre schede grafiche NVIDIA serie GeForce RTX 3090 e fino a 64 GB di RAM DDR5-4000, così da proporre le migliori prestazioni con il massimo dei dettagli visivi a schermo.