Tra le tante offerte del Black Friday di quest’anno, fortunatamente non mancano anche quelle dedicate ai videogiocatori, come abbiamo visto nella nostra news di stamattina sulle migliori offerte sui videogiochi. Purtroppo una di queste offerte è già terminata, quella sugli Xbox Wireless controller, ma fortunatamente su MediaWorld possiamo trovare tutte le colorazioni a un prezzo ancora più interessante, infatti potrete acquistare il vostro Xbox Wireless Controller a soli 39,99€!

Questa nuova versione, uscita in concomitanza con Xbox Series S|X, è uno dei controller più apprezzati di sempre, sia dai giocatori console, ma anche dai PC gamer, vista la possibilità di essere collegato sia via cavo che bluetooth essendo totalmente compatibile con Windows e perfetto per giocare a tutti giochi del Game Pass o anche di altre piattaforme. L’offerta su MediaWorld coinvolge tutte le colorazioni base che sono le seguenti: Robot White, Carbon Black, Pulse Red, Shock Blue, Electric Volt.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina MediaWorld dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

