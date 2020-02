Prezzo di PS5, analista di mercato: «Sony potrebbe vendere in perdita nei primi tempi»

Un recente articolo di Bloomberg ha riacceso il dibattito sul prezzo di PS5 e Xbox Series X. Come già aveva detto il direttore di Sony Corporation Hiroki Totoki durante un recente meeting finanziario, il prezzo di PS5 non è stato ancora deciso a causa di una serie di variabili che dovranno essere ancora valutate nei prossimi mesi. Una di queste, fa notare la testata finanziaria, è il prezzo delle componenti hardware di PS5 che porterebbe intorno ai $450 il costo di produzione di una singola unità rappresentando quindi il prezzo minimo di mercato se Sony volesse davvero guadagnare con l’hardware nei primi tempi.

Secondo l’analista della società Niko Partners, Daniel Ahmad una delle possibili mosse di Sony sarebbe quella di vendere in perdita le singole unità della console. Una scelta non così strana dato che, come ricorda l’analista di mercato, era già successo con la PS4. L’attuale console Sony, infatti, aveva un costo di produzione pari a $381 ma i costi aggiuntivi lo fecero salire a $399. Insomma, prima di ottenere dei profitti dall’hardware Sony aveva dovuto aspettare alcuni mesi.

Ahmad spiega che anche Microsoft potrebbe prendere una decisione simile anche se produrre una singola unità della Xbox Series X costerebbe di più, ovvero tra i $460 e i $520. Le due multinazionali, in ogni caso, potrebbero decidere di vendere in perdita almeno i primi tempi.

Rispetto al passato, ad ogni modo, tutti i servizi aggiuntivi e gli abbonamenti (pensiamo al PSN e Xbox Game Pass) hanno permesso ai produttori di avere altri canali di entrate legati alle console e che potrebbero ammortizzarne i costi di produzione. Secondo l’analista di mercato, infine, l’ecosistema Xbox concederebbe a Microsoft più margini di manovra grazie al fatto di prevedere una console di fascia alta (Series X), una media e PC su cui poter giocare anche con Xbox Game Pass. Ahmad definisce questa politica come «the big wildcard of Microsoft».