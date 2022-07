In occasione del Prime Day 2022, anche i videogiochi beneficiano di una serie di scontistiche davvero allettanti. Infatti, sono tanti ed importanti i nomi che sono comparsi: da Assassin’s Creed Valhalla, FIFA 22, Deathloop e molti altri! Tutti videogiochi molto recenti, scontati – in alcuni casi – sia nella loro versione standard, la quale contiene solamente i contenuti base, sia nella versione più succosa e ricca di contenuti, come succede ad esempio con Assassin’s Creed Valhalla e la sua monumentale Ragnarok Edition, che assicura centinaia di ore di gioco.

Qui di seguito, quindi, ve li raccontiamo passo dopo passo, così da non farvi perdere nessuna offerta. Prima di procedere, vi ricordiamo che questi sconti andranno avanti solamente nel periodo del Prime Day 2022, vale a dire dal 12 al 13 Luglio.

FIFA 22

Per molti, la simulazione calcistica per eccellenza; per altri, un meraviglioso parco giochi ricchissimo di modalità offline e online. Se non si fosse capito, FIFA 22 è un calcistico ricchissimo di contenuti, disponibile in occasione del Prime Day 2022 ad un prezzo davvero vantaggioso, dal momento che costa solamente 24,49€ in versione PlayStation 4.

Chiaramente, è disponibile anche in versione Xbox e PlayStation 5, ma ad un prezzo leggermente più elevato. Tutti i dettagli nel link qui di seguito.

Assassin’s Creed Valhalla Ragnarok Edition

In questi ultimi anni, complice il supporto senza sosta della casa di sviluppo, si è parlato moltissimo di Assassin’s Creed Valhalla, delle sue lodi e della sua incredibile longevità. A tal proposito, l’edizione che vi segnaliamo, in sconto grazie al Prime Day 2022, è la più completa in assoluto: include le due espansioni rilasciate nel corso del primo anno e l’imponente add-on L’alba del Ragnarok, rilasciata giusto qualche mese fa.

Dunque, se non possedete ancora l’ultimo capitolo della celebre saga degli assassini, è arrivato il momento di rimediare, e potrete farlo spendendo solamente 39,97€, un gran bel prezzo considerata la mole di contenuto che porterete a casa.

Cyberpunk 2077

Ed ecco un altro titolo molto chiacchierato, un gioco che ha spaccato in due l’opinione dei giocatori ma che è stato comunque in grado di farsi apprezzare e conquistare la critica specializzata. Cyberpunk 2077, infatti, nonostante i problemi iniziali, è un gioco di ruolo molto profondo caratterizzato da decine di quest in cui sarete voi, con il vostro personaggio e le vostre scelte, a cambiare l’esito degli eventi.

Anche in questo caso, in occasione del Prime Day 2022, il prezzo si è ridotto molto, attestandosi a 20,24€. Che dire? In attesa dei DLC che arriveranno nel corso del prossimo anno, un affarone da non lasciarsi sfuggire.

Deathloop

Uscito in esclusiva temporale per la console Sony, PlayStation 5, Deathloop si è guadagnato i favori della critica, merito di un level design variegato ed intrigante, e di un gameplay ricchissimo di varietà e svariati approcci al combattimento. A contorno, poi, una narrazione scanzonata, spassosa e divertente, che non mancherà di strapparvi più di una risata.

Insomma, se ve lo siete persi, è il caso di recuperare, dal momento che lo trovate in sconto a 29,97€, un prezzo più che vantaggioso per un videogioco di grande qualità e approdato sul mercato meno di un anno fa.

Ghostwire: Tokyo

Partorito dal brillante studio capitanato da Shinji Mikami, Ghostwire: Tokyo è un’intrigante avventura paranormale ambientata in una Tokyo riprodotta fedelmente. Nei panni del protagonista, dovrete farvi largo nelle strade della città per scoprire e sventare minacciose mostruosità, sviscerando un gameplay bizzarro e divertente.

Uscito in un periodo parecchio affollato di videogiochi, Ghostwire: Tokyo potrà finalmente rifarsi grazie alle offerte, che in occasione del Prime Day 2022 lo vedono protagonista di un forte sconto che porta il prezzo a 34,97€.

LEGO STAR WARS: la saga degli Skywalker

Lego Star Wars: la saga degli Skywalker è un videogioco divertentissimo che vi consente di vivere tutti e nove i film della saga di Star Wars in formato Lego. È infatti possibile esplorare la galassia a proprio piacimento e volare nei luoghi più iconici della saga, grazie a centinaia di personaggi e di veicoli.

In occasione del Prime Day 2022, il prezzo è stato finalmente ridotto, ed è ora possibile acquistalo a soli 34,97€. Un’offerta che tutti gli appassionati della serie non si faranno sfuggire.

