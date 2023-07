Come vi stiamo raccontando, il Prime Day 2023 si sta dimostrando particolarmente gravido di offerte, con sconti relativi alle più disparate categorie merceologiche, e prezzi che, sin dalla mezzanotte, si stanno dimostrando più che degni della nostra attenzione, specie considerando che molti di essi sono addirittura i più bassi mai proposti dal portale, pur tenendo conto di quelle anche al netto delle più recenti proposte del Black Friday 2022!

Tra le varie offerte, un posto importante lo stanno occupando anche gli sconti relativi al mondo del gaming, con proposte che spaziano dalle console fino agli accessori, passando anche per i videogame che, come immaginerete, hanno un posto importante nell’affresco degli sconti Prime, ben chiaro che si tratta pur sempre di offerte riservate ai clienti Amazon Prime e, pertanto, è necessario disporre di un abbonamento attivo al servizio, senza il quale è impossibile godere delle varie e numerose proposte in sconto.

Tornando agli sconti gaming, va detto che le proposte sono davvero molte, con alcuni sconti relativi anche ad articoli decisamente interessanti, com’è il caso del bundle PlayStation 5, comprensivo di un codice digitale per il riscatto dello splendido Final fantasy XVI e che, come avrete visto, vi abbiamo proposto proprio nel corso di questa prima giornata di offerte, ed è ancora disponibile a queste coordinate.

Per quanto riguarda il lato software, invece, vi suggeriamo caldamente di non lasciarvi scappare lo sconto del 20% che vi permetterà di acquistare l’ottima “Cosmic Edition” di Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Un titolo in esclusiva Nintendo Switch che col suo pregevole gameplay e la sua splendida direzione artistica, ha raccolto ovazioni tanto dal pubblico quanto dalla critica!

Il prezzo è ottimo, perché si passa dagli originali 37,69€ al prezzo di appena 29,99€, per un’edizione che, oltre al gioco base, include anche diversi contenuti aggiuntivi con cui potenziare i vostri agguerriti beniamini!

Un’offerta davvero imperdibile, soprattutto considerando che si tratta di un titolo godibilissimo nella sua versione “portatile” e che, pertanto, può rappresentare una piacevolissima divagazione sotto l’ombrellone, o comunque in vista delle ormai imminenti ferie estive!

Realizzato con maestria dagli sviluppatori di Ubisoft Milano, Sparks of Hope è un titolo strategico con un gameplay dinamico, variegato e incredibilmente divertente, che in tal senso è capace di coadiuvare alla perfezione tanto lo stile tipico dei personaggi della Mario Family, Bowser compreso, quanto la follia senza senso dei popolarissimi coniglietti Ubisoft.

Parliamo, inoltre, di un titolo che al netto delle sue radici strategiche, si propone in modo davvero molto accessibile, dimostrandosi adatto sia agli appassionati del genere che ai giocatori alle prime armi con i giochi strategici.

Ciò detto, di seguito vi proponiamo quella che è la nostra selezione di quelle che, a nostro giudizio, sono le migliori offerte Amazon dedicate a videogame e console, con l’invito a consultare anche l’apposita pagina Amazon dedicata alla promozione, così che possiate dare un’occhiata a tutte le offerte gaming disponibili. A margine, vi ricordiamo però che, per godere delle offerte, dovrete disporre obbligatoriamente di un abbonamento Amazon Prime. Vi suggeriamo, inoltre, di monitorare costantemente il nostro portale in occasione di queste frenetiche giornate di Prime Day 2023, giacché saremo in prima linea nel proporvi quelle che saranno le migliori offerte della ricca tornata promozionale di Amazon!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Prime Day: le migliori offerte su videogiochi e console

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!