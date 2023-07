Amazon ha deciso di far tremare il mondo del gaming con un’offerta finale per il Prime Day 2023 davvero eccezionale! In questa occasione imperdibile, la console Playstation 5 è disponibile al prezzo più abbordabile mai visto online: solo 449,99€, un notevole ribasso rispetto al prezzo di listino di 549,99€. Questa è una delle occasioni d’oro che non capitano tutti i giorni! Tuttavia, questa è un’offerta limitata, per cui vi consigliamo di effettuare il vostro acquisto prima che la promo o le scorte terminino. Vi ricordiamo poi che per usufruire di questi sconti speciali serve avere un abbonamento ad Amazon Prime.

Questa è la versione della console con un lettore di dischi, che vi darà accesso a una grande varietà di giochi fisici. È risaputo che questi giochi conservano un certo fascino. In più, grazie alla retrocompatibilità con la PS4, avrete l’opportunità di recuperare e giocare quei giochi che avete sempre voluto provare ma non avete mai potuto.

Ma ciò che rende la PS5 veramente speciale non è solo la sua compatibilità con i giochi precedenti. La console è dotata di componenti hardware molto potenti, che vi garantiranno performance straordinarie e vi faranno veramente entrare nell’era della nuova generazione. Sarà possibile godersi i nuovi videogiochi in alta definizione 4K, con una resa grafica incredibile grazie ad effetti di ray tracing in tempo reale.

E non possiamo dimenticare di citare il controller DualSense, incluso nel pacchetto. Questo controller all’avanguardia porta il gioco a un livello completamente nuovo grazie a funzioni innovative come il feedback aptico e i grilletti adattivi. Potrete sentire ogni vibrazione e tensione durante le gioco, aumentando il coinvolgimento e rendendo l’esperienza di gioco ancora più intensa.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!