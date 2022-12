I cacciatori di giochi gratis saranno felici di sapere che il servizio in abbonamento Prime Gaming ha in serbo una valanga di nuovi titoli da riscattare. Come ormai da tradizione, il servizio targato Amazon continua a regalare una serie di giochi molto interessanti mese dopo mese. Arrivati al mese di dicembre, ecco che vengono resi noti i nuovi titoli gratuiti che saranno riscattabili dagli abbonati di Prime Gaming per godersi le vacanze natalizie in un modo ancora più giocoso.

I giochi gratis offerti dal servizio Prime Gaming a dicembre sono già stati resi disponibili, ma per fare un bel regalo agli abbonati a fine mese arriveranno una valanga di altri titoli tutti da riscattare e giocare. L’annuncio è arrivato qualche ora fa, con Prime Gaming che ha svelato la line-up di titoli che verranno regalati dal 27 dicembre fino al prossimo 3 gennaio 2023. Ancora una volta parliamo di tanti titoli di generi e tipologie parecchio differenti tra loro.

I giochi gratis che saranno messi a disposizione degli abbonati Prime Gaming nel periodo natalizio saranno ben dieci, e spaziano da diverse generazioni videoludiche. Si passa dall’apprezzatissimo Dishonored 2, titolo stealth che propone grande libertà d’azione ai giocatori, fino a una serie di grandi classici SNK che hanno fatto la storia delle sale giochi, e non solo, come per esempio: tre capitoli di Metal Slug, Real Bout e molti altri ancora.

The holidays can be stressful, but we'll help you relax!

From December 27th – January 3rd, #PauseandPlay with some sweet new games & in-game goodies. Read more in our blog

— Prime Gaming (@primegaming) December 12, 2022