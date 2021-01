Prime Gaming: nuovi giochi gratis e DLC per Apex Legends e Fall Guys

Come ogni mese, anche a febbraio si rinnovano le offerte di Prime Gaming, il servizio di Amazon legato ai videogiochi che periodicamente regala giochi gratis e contenuti aggiuntivi agli abbonati. Nel catalogo, stavolta, entrano cinque titoli indie, oltre a svariati contenuti per alcuni titoli multiplayer come Apex Legends e Fall Guys. Questo mese tra i cinque videogiochi aggiunti ci sono due platform: Stealth Bastard Deluxe e Spinch.

Il primo è un titolo 2D caratterizzato da un’estetica color “verde Splinter Cell”, nel quale vendere cara la pelle all’interno di una enorme struttura dove ogni cosa vi vuole morti; il secondo, invece, è un platform a scorrimento in cui interpretate un piccolo esserino molto agile impegnato a salvare i suoi “cuccioli” in un’ambientazione dall’alto tasso di psichedelia. Tra i giochi PC gratuiti rientra anche Table Manners, un vero e proprio simulatore di “primo appuntamento” fortemente basato sulla fisica, nel quale dovrete imparare a comportarvi mentre siete a cena in dolce compagnia; chiudono il quintetto Monster Prom: Hotseat Edition e Swimsanity, sparatutto online ambientato sott’acqua.

Oltre ai cinque videogiochi gratis, nel catalogo di febbraio ci sono alcuni contenuti da tenere d’occhio per Fall Guys e Apex Legends. I giocatori del battle royale di Mediatonic, che ha goduto di un picco di popolarità enorme la scorsa estate, possono sbloccare lo Slushie Bear bundle, che include un costume e 6500 Kudos, mentre nello shooter di Respawn sarà disponibile una nuova skin unica, la Wraith Queen of Hearts (le ricompense dedicate a Fall Guys e Apex Legends scadono rispettivamente il 15 e il 17 febbraio).

Prime Gaming è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati ad Amazon Prime, ma può anche essere sottoscritto come servizio a sé stante al prezzo di 3,99 euro al mese. Chiunque fosse interessato a provarlo, può sottoscrivere una prova gratuita di 30 giorni registrandosi al seguente indirizzo. Anche Amazon Prime dispone della stessa prova gratuita mensile, in cui Prime Gaming è ovviamente già incluso.