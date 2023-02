Primitive Era 10000 BC è uno dei migliori videogiochi mobile di strategia per iOS e Android simile a Lords Mobile o Rise of Kingdom, dove i giocatori devono gestire gli eroi e gli abitanti di una società tribale nell’era primitiva, con tutti i pericoli e le sfide che quel periodo temporale comporta: bestie primordiali da cacciare, risorse da scovare e sfruttare e clan avversari con cui lottare o commerciare.

Una delle feature più interessanti di Primitive Era è quella degli Eroi, entità che possono essere d’aiuto al giocatore in alcune meccaniche di gioco. Ci sono Eroi esperti nella raccolta di risorse e nell’incentivarne la produzione, e ci sono Eroi che invece sono più utili nel combattimento o nella caccia. Nel corso del tempo gli Eroi a disposizione diventeranno sempre di più, e per il giocatore sarà importante capire su quali fare più affidamento nel proprio villaggio di Primitive Era 10000 BC e su quali invece non vale la pena spendere risorse ed energie. Ecco il motivo della realizzazione di questa guida ai migliori Eroi di Primitive Era 1000 BC.

Classifica migliori Eroi di Primitive Era 10000 BC

Primitive Era 1000 BC suddivide gli eroi in 2 classi (Battaglia e Crescita) e in 4 tipi di evocazioni: Eroi Leggendari, Eroi Epici, Eroi Stellari ed Eroi Fuoriclasse. Gli eroi più forti e che più interessano ai giocatori sono ovviamente gli Eroi Battaglia che siano Leggendari, identificati dal colore arancione delle loro icone.

In generale, gli Eroi Battaglia sono importanti per attaccare avversari, creature e barbari, e per difendersi da eventuali incursioni nemiche. Ad influire sul combattimento sono proprio le Abilità e le Specialità che tali Eroi possiedono, oltre alle truppe che possono influenzare. Di seguito quindi vi mettiamo in lista i migliori eroi che conviene potenziare in Primitive Era 10000 BC, dai più forti ai meno utili, con anche un suggerimento sulla fila da comandare in base alle abilità.

Migliori Eroi Leggendari