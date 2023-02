Se siete alla ricerca di trucchi e codici per Primitive Era 1000 BC, siete nel posto giusto. Tra i migliori giochi di strategia su mobile, Primitive Era permette scontri tra giocatori, caccia a bestie primordiali e sviluppo del proprio villaggio attraverso una pletora di risorse in maniera simile a Lords Mobile. Come in ogni gioco del genere, non mancano ricompense e bonus da riscattare in maniera del tutto gratuita.

Gli sviluppatori di Primitive Era 1000 BC sono soliti rilasciare codici riscattabili durante occasioni particolari, come festività o anniversari speciali. Molti di questi vengono rilasciati sui social e offrono pozioni, rubini, accelerazioni e potenziamenti che tornano sempre utili in giochi strategici del genere. In questa guida potete trovare la lista aggiornata di tutti i codici e i trucchi di Primitive Era 10000 BC.

ATTENZIONE: Per il momento i codici da riscattare sono attivi SOLO sulla versione Android del gioco.

Come riscattare i codici di Primitive Era 10000 BC

Riscattare i codici di Primitive Era 10000 BC è un gioco da ragazzi, basta seguire i procedimenti descritti di seguito.

Dalla schermata di gioco, premere sul tasto “Altro” che è raffigurato con l’icona “+” in basso a destra; Premere su “Impostazioni“, tasto rappresentato da un ingranaggio grigio; Da questo menù, premere l’opzione “Riscatta Codice” rappresentato da un frutto; Immettere uno dei codici che potete trovare nel prossimo paragrafo e andare avanti; Controllare la ricezione delle ricompense dai messaggi di posta in gioco, raggiungibile nella schermata principale nella barra di navigazione in basso.

Tutti i codici di Primitive Era 10000 BC, lista aggiornata a febbraio 2023

Di seguito elenchiamo tutti i codici disponibili. Attenzione, alcuni codici potrebbero avere una durata temporale e quindi non potrebbero più funzionare. Ad ogni modo, questa guida sarà aggiornata di volta in volta con nuove introduzioni e con le eventuali esclusioni. I codici da inserire sono quelli riportati in grassetto, e vanno trascritti rispettando anche l’eventuale alternanza di lettere maiuscole e minuscole. Vi ricordiamo inoltre che questi codici sono disponibili SOLO su Android.

MERRYCHRISTMAS2022

1000 Rubini, 1 Pozione Magica IV, 1 Accelerazione di 3 ore, 3 Accelerazioni di 1 ora, 10 Accelerazioni di 5 minuti

J90MJVIOAJL7B2YH

10 Pozioni Magiche II, 1 Accelerazione di 1 ora

1Zgac7EPlop125mt

100 Rubini, 10000 Cibo, 10000 Legno, 2000 Pellame