Prince of Persia: il reboot cancellato appare in video, era online dal 2012

Tutti chiedono da tempo un nuovo Prince of Persia: Ubisoft per ora non ha nulla di ufficiale da rivelare, ma gli appassionati sono sempre alla ricerca di qualche leak o di qualche vecchia versione cancellata pronta a spuntare in rete. In realtà, abbiamo una sorpresa: fin dal 2012, su YouTube, era presente un video di Prince of Persia Redemption, un nuovo capitolo reboot cancellato dagli sviluppatori.

Prima di essere scoperto, il filmato aveva solo 150 visualizzazioni e il leaker, PositiveLauncher, aveva solo due iscritti sul canale. Il filmato non è stato visto praticamente da nessuno in questi anni e gli algoritmi di YouTube l’hanno nascosto nell’infinito insieme di video presenti sulla piattaforma. A scoprire dell’esistenza del filmato è stato uno sviluppatore di questo “Prince of Persia Redemption”: il developer ha chiesto al leaker chi gli avesse fatto avere il video; in questo modo, lo sviluppatore ha attirato l’attenzione dei giocatori.

Il filmato mostra una sequenza di gameplay: guardando la grafica, sembrerebbe un gioco per pS3 e Xbox 360. Il video ci mostra una serie di sequenze platform, con il Principe che corre sui muri, salta e sfrutta capacità di teletrasporto a breve distanza per spostarsi nell’ambiente. Le piattaforme permettono anche di eseguire una sorta di attacco preventivo che elimina uno dei nemici minori in un colpo solo.

Si passa poi al combattimento, che propone un grosso nemico con una barra della vita. Il Principe è in grado di usare i propri poteri temporali per tornare indietro di alcuni secondi, così da annullare un esito negativo durante lo scontro. La battaglia è estremamente cinematografica, con il protagonista che reagisce ai colpi subiti con animazioni elaborate ed esegue contrattacchi coreografici basati sugli attacchi avversari. Probabilmente quanto mostrato è un concept ed è difficile che, sopratutto per un gioco PS3/Xbox 360, fosse possibile garantire la stessa qualità per l’intero gioco.

Il filmato è però molto interessante e ci permette di vedere un’idea mai nata. Diteci, voi cosa ne pensate?

Di recente si è parlato del ritorno della serie, ma pare che fosse solo un fake.