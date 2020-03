Prince of Persia le Sabbie del Tempo Remake: tornano vecchi indizi di un insider affidabile

Diversi giorni fa vi avevamo parlato di una possibile notizia sul possibile remake della famosa trilogia sulle Sabbie del Tempo di Prince of Persia. A quanto pare l’esistenza di questa riedizione era già stata accennata da un noto insider diverso tempo fa, tale John Harker del forum di Resetera che a quanto pare risulterebbe essere molto affidabile.

Si stanno facendo sempre più insistenti le voci su questo remake che comprenderà Le sabbie del Tempo, Spirito Guerriero ed I Due Troni. Stando ai rumors usciti in questi giorno tali rivisitazioni della trilogia di Prince of Persia arriverebbero durante l’autunno di quest’anno. Harker aveva già accennato di questo diversi mesi fa, precisamente a gennaio rispondendo ad un utente che aveva domandato quale fosse il modo migliore per recuperare i tre famosi titoli. L’insider ha risposto questo semplicemente “Aspetta il remake, non manca molto.” Infine ha commento l’evento di For Honor a tema Prince of Persia disponibile a partire dal 2 aprile affermando ” Mi chiedo se tutto ciò punti verso qualcosa.“

Sappiamo come voi che questo si tratta solo di rumor, indipendentemente se la fonte sia attendibile o meno, ma rimane curioso il fatto che il remake della trilogia di Prince of Persia si vocifera ormai da mesi. Con la cancellazione da parte dell’E3 2020 e di tutti gli eventi a tema videoludico, rimane chiaro che le software house devono attuare dei piani per mostrare eventuali nuovi titoli durante l’anno in corso, che questo sia effettivamente il nuovo progetto targato Ubisoft?

Cosa ne pensate di questa notizia? Credete davvero che verrà sviluppato un remake della trilogia delle Sabbie del Tempo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo per prima cosa di prendere queste parole con le dovute pinze e successivamente di seguire le nostre pagine per tutte le eventuali novità.