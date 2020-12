Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato rinviato?

Controverso e desiderato allo stesso tempo, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è un titolo che ha fatto parlare molto di sé. Rifacimento del primo capitolo della saga targata Ubisoft, è stato criticato dall’utenza per lo stile grafico adottato, soprattutto sui personaggi principali dell’opera. Giunge nella giornata odierna una notizia triste per molti, ma confortante per altri: il titolo, a quanto pare, è stato rinviato al 18 marzo 2021.

Il rinvio, stando proprio alle parole di Ubisoft in un comunicato successivamente rimosso, è attuo a consentire al team di sviluppo di limare il lato tecnico della produzione. Ecco quanto riportato: “Saluti, fan di Prince of Persia! Durante la nostra conferenza digitale, Ubisoft Forward, abbiamo annunciato con orgoglio il ritorno di Prince da Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo. Siamo entusiasti di poter rimettere questo gioco nelle vostre mani mentre raccontiamo di nuovo la storia del Principe e di Farah nell’incredibile Persia dell’XI secolo“;

