Prince of Persia: oltre al remake è in sviluppo un nuovo gioco?

Come ben saprete pochi giorni fa Ubisoft ha deciso di rimandare a data da destinarsi il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo. Dopo innumerevoli critiche nei confronti del trailer mostrato durante l’evento dell’azienda francese, il team di sviluppo ha deciso di prendersi del tempo extra per lavorare al meglio, decisione più che giusta visto che il capitolo risulta essere uno dei più amati dagli appassionati del principe.

Proprio in queste ore si è scoperto che Ubisoft abbia qualcos’altro da tirare fuori dal proprio magico cilindro, ovvero un nuovo gioco di Prince of Persia. A rivelarlo è stato lo youtuber indiano Lazy Assassin, colui che aveva leakato ai tempi proprio il remake del capitolo uscito nel lontano 2003. Il video rilasciato lo scorso novembre è stato solo ora preso in causa dal noto insider Okami, il quale ha scoperto che nel filmato viene dichiarato quanto segue. “Ubisoft sta lavorando ad un nuovo gioco di Prince of Persia e che probabilmente uscirà nel 2023 o 2024“.

Ovviamente trattandosi di rumors vi invitiamo come di consueto a prendere il tutto con le dovute pinze, ma se fosse davvero vero si tratterebbe di una rivelazione non da poco. Prince of Persia è sicuramente una delle saghe rimaste nel cuore di milioni di giocatori in tutto il mondo, molti di questi urlano a gran voce un sequel di quel capolavoro uscito per PC, PS3 e Xbox 360 nel 2008 che stravolse sia il pubblico che la critica internazionale, dubitiamo che si tratti proprio di questo, ma sognare non costa nulla.

A Ubisoft artist has shared concept art for what is presumably the rumored Prince of Persia reboot. This would be for an entirely new game, not the Sands of Time remaster. Looks incredible! 🔥 Link: https://t.co/AJbGFkvYFchttps://t.co/XznVggP8X7 pic.twitter.com/BpI6ey6RN1 — Okami (@Okami13_) February 8, 2021

Cosa ne pensate di questa notizia? Che tipo di gioco vi piacerebbe essere sviluppato? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come di consueto vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutti i dettagli e le eventuali conferme relative a questo misterioso progetto a tema Prince of Persia.