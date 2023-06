Il Summer Game Fest è appena cominciato, ed è cominciato con una bomba: Ubisoft ha annunciato un nuovo capitolo della saga di Prince of Persia. Esatto, non stiamo parlando di un remake o remastered, ma di un titolo nuovo di zecca che uscirà il prossimo 18 gennaio su PC e tutte le console (esatto, anche Nintendo Switch!) intitolato Prince Of Persia: The Lost Crown.

Sviluppato dallo studio Rayman di Ubisoft Montpellier, si tratta di un platformer action in 2.5D. Quindi, aspettatevi una mappa enorme e intricata da esplorare e un eroe da guidare attraverso di essa. Parlando del protagonista, giocherete come Sargon, un giovane selvaggio e robusto di un gruppo sovrumano di guardiani conosciuti come Gli Immortali, che possiede anche il potere di manipolare il tempo.

Lui e il resto degli Immortali sono in missione per salvare l’iconico principe protagonista di Prince of Persia, che è stato rapito e portato nella misteriosa (e molto probabilmente maledetta) città di Mount Qaf. Tuttavia, al vostro arrivo alle antiche porte della città, è chiaro che qualcosa non va in questi ruderi abbandonati, e dovrete correre, saltare, sfrecciare e scivolare attraverso ogni tipo di trappole e corridoi pieni di mostri per arrivare in fondo.

Come potete vedere nel trailer, alcuni di quei terribili boss mostri leggendari saranno davvero enormi, ma la buona notizia è che saranno accompagnati da temi musicali altrettanto epici del maestro Ori Gareth Coker. Il compositore di origine iraniana Mentrix è responsabile del resto della colonna sonora, e ha utilizzato tutti strumenti tradizionali per ancorare il gioco nel suo contesto persiano. O almeno per quanto possibile, con quelle luminose, vivaci immagini anime e fumettistiche che vengono mostrate

Cosa ne pensate?