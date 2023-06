Durante lo Ubisoft Forward di questa sera è stato mostrato in modo esteso il gameplay di Prince of Persia: The Lost Crown, spin-off della saga annunciato qualche giorno fa durante il Summer Game Fest. Ebbene, se avevate qualche dubbio, grazie a questo video probabilmente rivaluterete l’opera in positivo.

Le meccaniche di gioco in stile Metroidvania sembrano, infatti, essere davvero ben fatte, con un’ampia mappa da esplorare definita “semi-open world”. Oltre ad attraversare i livelli con lo stile platform tipico della saga, ci immergeremo in svariati combattimenti, con tanto di scene in cinematografica a rallentatore.

Come già intuito qualche giorno fa, giocherete come Sargon, un giovane selvaggio e robusto di un gruppo sovrumano di guardiani conosciuti come Gli Immortali, che possiede anche il potere di manipolare il tempo. Dovrete, quindi, salvare il principe iconico della saga, sfruttando le vostre abilità e uccidendo tutti coloro che vi si pareranno davanti.

Prince of Persia: The Lost Crown uscirà su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S il 18 gennaio 2024, con i preorder che sono già aperti.