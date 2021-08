Prinny Presents NIS Classics Volume 1 | Recensione

Il panorama videoludico è colmo di titoli di grandissimo interesse che non sono però riusciti per un motivo o per l’altro a imprimere al tempo con forza il proprio nome nell’immaginario comune. Delle opere quindi di indubbio valore, magari prive del physique du role per imporsi come titoli cult, ma comunque contraddistinte da una qualità generale di tutto rispetto. Due esempi sono sicuramente Soul Nomad & the World Eaters e Phantom Brave: The Hermuda Triangle, due strategici a turni con elementi da gioco di ruolo che ritornano oggi riuniti in un’unica edizione per Nintendo Switch dal nome di Prinny Presents NIS Classics Volume 1. Un’ottima occasione, insomma, per recuperare in un unico colpo due ottimi titoli di diversi anni fa, capaci di regalare ancor oggi decine e decine di ore di gioco.

Due ritorni dal passato

All’interno di Prinny Presents NIS Classics Volume 1 sono presenti, come accennato poco fa, due classici dei GDR strategici come Soul Nomad e Phantom Brave. Due opere complesse, pensate soprattutto per gli amanti del genere, che sanno mettere a dura prova tanto adesso come allora anche il più navigato degli strateghi. Chi sperava – o temeva – di trovarsi tra le mani delle opere rimaneggiate per andare incontro al differente palato odierno avrà quindi di cui ricredersi: in Prinny Presents NIS Classics Volume 1 i giochi sono esattamente quelli originali, con tanto di pregi e difetti dell’epoca.

Soul Nomad & the World Eaters è in particolare un porting pari passo della versione per PlayStation 2 del 2007, con il gioco che non è stato minimamente toccato dal suo lancio originale. A stonare particolarmente è in tal ottica la risoluzione, che non è nei classici 16:9 e lascia pertanto due fastidiosi spazi vuoti ai lati dello schermo. A differenza di operazioni simili, come ad esempio in Castlevania Symphony of the Night per mobile, non sono neanche state introdotte delle cornici apposite per mascherare tali spazi, lasciando invece due evidenti rettangoli neri sullo schermo sia nella modalità fissa che handled. C’è però fortunatamente la possibilità di stretchare la visuale, una scelta che elimina le bande nere alterando però le proporzioni del gioco.

In Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered la situazione è invece fortunatamente migliore ed è possibile impostare anche la risoluzione nativa a 16:9. A differenza di Soul Nomad, inoltre, in Phantom Brave vi sono diverse migliorie estetiche che, senza rivoluzionare nulla, rendono il tutto più pulito e piacevole alla vista.

Nonostante queste differenze sul piano estetico, sia Soul Nomad che Phantom Brave restano tutt’oggi degli strategici a turni con elementi da gioco di ruolo più che validi. Mentre il primo si basa su uno stile più classico, fondandosi sulle classiche battaglie a scacchiera, il secondo osa un pelo di più azzardando durante i combattimenti dei movimenti liberi, che rendono l’azione sicuramente intrigante ma non sempre pulitissima. Se amate il genere nessuno dei due in ogni caso vi deluderà, regalandovi anzi decine di ore di gioco e centinaia di ardui scontri.

Prinny Presents NIS Classics Volume 1: il prezzo è giusto?

Assodato di come si tratti di due avventure degne di essere vissute, è però doveroso dedicare una piccola chiosa finale a quello che è il prezzo di Prinny Presents NIS Classics Volume 1, soprattutto considerando come entrambi i giochi siano alla fine dei conti stati riproposti nella loro versione originale. In digitale il pacchetto viene infatti venduto a 39,99€, mentre la versione fisica trova spazio nei negozi a 20 euro in più, toccando i classici 59,99€, il prezzo di un qualsiasi first party al lancio.

Nonostante la versione fisica di Prinny Presents NIS Classics Volume 1 contenga però anche un artbook e la colonna sonora su CD, più di qualche dubbio resta sul prezzo di lancio, che pare un po’ troppo elevato per due avventure che, per quanto valide, restano comunque dei meri e semplici porting.