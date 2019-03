Il Pro Player “s1mple” è l’ambasciatore di AMD Ryzen

Il Pro Player s1mple diventa ambasciatore di AMD: il mondo dell'eSport e le grandi aziende di hardware si interconnettono ancora una volta!

AMD ha annunciato che il Pro Player di Counter-Strike: Global Offensive Oleksandr ‘s1mple’ Kostyliev è diventato ambasciatore ufficiale della società. s1mple è stato definito il miglior giocatore del mondo nel 2018 da HLTV.org: è un giovane dalle grandi capacità e con incredibili potenzialità che ha fatto il proprio debutto sulla scena professionale di Counter-Strike: Global Offensive solo alcuni anni fa.

Rapidamente, Oleksandr ‘s1mple’ Kostyliev è diventato una delle superstar del gioco ed è attualmente un membro dell’organizzazione di eSports “Natus Vincere” nel ruolo di AWPer. Il suo contributo ha permesso alla squadra di raggiungere il primo posto nei recenti tornei come i Campionati CS: GO Asia 2018, ESL One: Colonia 2018 e molti altri.

“Sono felice di comunicare che a partire da oggi, rappresenterò AMD e i suoi prodotti che io stesso utilizzo” ha affermato Oleksandr ‘s1mple’ Kostyliev. “Questa è la prima collaborazione importante e sento una grande responsabilità mentre migliaia di fan osservano le mie live stream. Il nostro viaggio è appena iniziato, e sono sicuro che sarà lungo e fruttuoso!“.

AMD sta riscuotendo un grande successo tra i videogiocatori con i processori Ryzen, pensati per offrire prestazioni adeguate a sostenere non solo il gaming ma anche lo streaming, grazie all’alto numero di core e thread. Partnership di questo genere non potranno far altro che dare ulteriore visibilità ai suoi prodotti, soprattutto a pochi mesi di distanza dall’uscita della generazione Ryzen 3000 che dovrebbe ulteriormente alzare l’asticella delle prestazioni.